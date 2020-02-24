Пустые полки в супермаркетах и люди в масках: украинцы в Италии рассказали о ситуации из-за коронавируса

В итальянских городах, где объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса, люди начали массово скупать средства для защиты и продукты. Жители городов, где много заболевших, получили SMS от работодателей с просьбой не приезжать в офис.

Подробнее о том, что сейчас происходит в стране, охваченной опасным вирусом, OBOZREVATEL рассказали украинцы, которые живут в Италии.

"Сидите тут и не рыпайтесь"

Украинцы в Италии активно обсуждают тему коронавируса. Ведь в эпицентре эпидемии, в Ломбардии, живет больше всего наших земляков. Украинка, которая живет в Италии, Алеся Татарин советует землякам не ехать в другие города Италии, а тем более воздержаться от поездки в Украину.

Ситуация в магазинах Лоди - в выходные тут практически нет покупателей Facebook Катерины Садиловой

"Во всех группах украинцев в соцсетях мы советуем не выезжать никуда, если вы хотите здоровья своим родным", – говорит OBOZREVATEL Алеся.

Она отмечает, что многие украинцы адекватно реагируют на ситуацию. "Но есть и такие, что нагнетают, появились те, кто начал писать, что теперь нас, украинцев из Италии, в Украине будут тоже встречать камнями. Глупость какая! Сидите тут и не рыпайтесь. Лучше тут пройти все проверки", – говорит Алеся.

Некоторые нагнетают ситуацию из-за коронавируса

Катя Садилова, журналистка, которая живет в итальянском Лоди, в центре эпидемии, описывает так ситуацию: "Для контроля за ситуацией в город (он пока не заблокирован) и в десяток изолированных городков и сел приехали дополнительно 26 машин карабинеров и два автобуса. Военные сообщили, что если мест в больницах будет недостаточно, то они готовы предоставить на своих базах 5 тысяч мест. Много людей, которые работают в Милане, начинают получать от своих работодателей SMS с предложением поработать дома", – написала Катя.

Для контроля за ситуацией в города, где сложилась сложная ситуация из-за коронавируса, приехали карабинеры Facebook Катерины Садиловой

Другие украинцы в Италии также подтверждают, что тем, кто находится в зоне эпидемии, работодатели посоветовали не приезжать в офис, а работать из дома.

"Моему мужу работодатель из Милана прислал сообщение, чтобы он не приезжал в офис пока ситуация с короновирусом не стабилизируется. Он работает в крупной компании, сам IT специалист. Поэтому работать из дома для него не проблема. А вот как быть другим, кто на выходные поехал к себе домой и в понедельник должен выйти на работу в магазин?" – делится Татьяна Савчук.

Скупают маски и мыло

В Лоди в выходные уже раскупили маски и дезинфицирующие средства. Тоже самое происходит и в некоторых других городах. Украинцы в Италии рассказывают, что уже исчезает даже антибактериальное мыло и салфетки.

А на одном из самых крупных и известных интернет-магазинов в продаже появилась 100 мл бутылочка антисептического средства за 100 евро. Правда, через некоторое время магазин сам удалил этот лот.

Сами продавцы в магазинах обещают, что в ближайшее время товары появятся. "Меня успокаивала женщина в аптеке. Говорит, никто же не знал, что будет такая ситуация, люди скупили месячный запас масок и средств. Но уже в понедельник обещали подвезти большую партию", – рассказывает Кристина из Лоди.

В магазинах кассиры работают в перчатках Facebook Катерины Садиловой

Закупают продукты про запас

В тех регионах, где много инфицированных, люди уже начали скупать продукты, чтобы лишний раз не выходить на улицы. Возле супермаркетов и возле касс образовываются длинные очереди.

"Зашла утром в торговый центр, а там тишина. В выходные обычно тут много народу. А вот в маркетах закупают продукты. Но это не паника, как хотят представить некоторые СМИ. Просто люди не хотят лишний раз бегать по людным местам во время инфекции. Думаю, уже в понедельник ситуация с продуктами изменится", – уверена Савчук.

Итальянцы скупают продукты

Полки в некоторых магазинах выглядят вот так

Правда, такая ситуация только в тех городах и населенных пунктах, где много инфицированных. В остальных городах, таких как Рим или Флоренция, люди беззаботно гуляют по улицам, кое-где еще продолжается карнавал и ходят толпы туристов. Нет проблем и в магазинах.

"Только что вернулась из центра Рима. Там толпы туристов. Празднуют, целуются, беззаботно гуляют. Все кафе и бары полны народа. Даже не все еще слышали о коронавирусе", – пишет Витория из Рима.

Заробитчане в растерянности

А вот заробитчане, которые сейчас оказались в Италии, немного растеряны. У некоторых из них заканчивается срок пребывания в стране, и им нужно возвращаться.

"Я должна ехать назад через пару недель. Остаться тут не могу, у меня уже закончился срок пребывания. А дома дочь и маленький внук. Я очень опасаюсь подхватить вирус и привезти его домой", – расстраивается Оксана Мовчан з Львовской области.

Иштван с Закарпатья, который через пару дней летит в Украину, говорит, что не паникует. "Я не думаю, что все так опасно. В Италии уже давно известно о том, что тут есть вирус. На предприятии, где я работаю, сказали, что будут нас каждый день проверять, измерять температуру. Да, дома у меня есть дети, но что делать, деваться некуда", – говорит украинец.

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