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Скучают по Охлобыстину? Украинцы оценили запрет на российские фильмы

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Большинство украинцев выступили за продление запрета на показ кинопродукции российского производства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на OBOZREVATEL. Отметим, с призывом снять ограничения ранее выступил совладелец группы "Квартал 95" и друг президента Владимира Зеленского Андрей Яковлев.

Так, 34% опрошенных поддержали дальнейших запрет на российские фильмы. Для них в приоритете –развитие украинского кино.

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Скучают по Охлобыстину? Украинцы оценили запрет на российские фильмы

112 Украина

Еще 27% респондентов заявили, что отмена ограничений в условиях войны со страной-агрессором равносильна предательству.

В то же время, 21% украинцев признались, что уже соскучились по скандальным российским актерам (к примеру Ивану Охлобыстину) и поэтому поддерживают возобновление показа фильмов, снятых в России.

Остальные же 18% выступили за частичный запрет. По их мнению, на экранах украинцев не должны появляться только те, кто открыто поддерживает политику российского лидера Владимира Путина.

Скучают по Охлобыстину? Украинцы оценили запрет на российские фильмы

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2017 году Госкино предоставило полный список фильмов и сериалов, запрещенных для показа в Украине с 2014 — всего 589 фильмов и сериалов.

  • Сейчас перечень насчитывает уже более 700 картин.

  • В ноябре 2018 года в Украине запретили к показу фильм "Любовь в большом городе-2", главную роль в котором сыграл Владимир Зеленский.

  • Кроме того, запретили четвертую, пятую и шестую части криминальной саги "Бандитский Петербург".

  • Одним из самых громких стал запрет "Сватов".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОпросы Обозревателя
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
КУГУТЫ ВОНЮЧИЕ! :-))) Назовите РОВНО ОДИН укрофыльм, который интересен хоть кому-то в мире! :-))) (Фильмы УССР не называть) :-)))))
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Сами все равно смотрят по интернету,поцреоты херовы.
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леня зе
леня зе
вы тупые редакторы могли написать ленин в октябре.вы пытаетесь манипулировать.а могли написать полицейский с рублевки. и т.д
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