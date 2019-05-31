Скучают по Охлобыстину? Украинцы оценили запрет на российские фильмы

Большинство украинцев выступили за продление запрета на показ кинопродукции российского производства.
Об этом свидетельствуют результаты опроса на OBOZREVATEL. Отметим, с призывом снять ограничения ранее выступил совладелец группы "Квартал 95" и друг президента Владимира Зеленского Андрей Яковлев.
Так, 34% опрошенных поддержали дальнейших запрет на российские фильмы. Для них в приоритете –развитие украинского кино.
112 Украина
Еще 27% респондентов заявили, что отмена ограничений в условиях войны со страной-агрессором равносильна предательству.
В то же время, 21% украинцев признались, что уже соскучились по скандальным российским актерам (к примеру Ивану Охлобыстину) и поэтому поддерживают возобновление показа фильмов, снятых в России.
Остальные же 18% выступили за частичный запрет. По их мнению, на экранах украинцев не должны появляться только те, кто открыто поддерживает политику российского лидера Владимира Путина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2017 году Госкино предоставило полный список фильмов и сериалов, запрещенных для показа в Украине с 2014 — всего 589 фильмов и сериалов.
Сейчас перечень насчитывает уже более 700 картин.
В ноябре 2018 года в Украине запретили к показу фильм "Любовь в большом городе-2", главную роль в котором сыграл Владимир Зеленский.
Кроме того, запретили четвертую, пятую и шестую части криминальной саги "Бандитский Петербург".
Одним из самых громких стал запрет "Сватов".
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