Скрылся, не останавливаясь: на Житомирщине полицейский насмерть сбил велосипедиста

В Житомирской области в городе Чуднов задержали сотрудника полиции, который насмерть сбил велосипедиста.

Как сообщили на сайте отдела коммуникации областной полиции, инцидент произошел вечером 6 декабря. Водитель наехал на велосипедиста и скрылся с места ЧП.

"Водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" совершил наезд на велосипедиста и, не останавливаясь, уехал. От полученных травм пострадавший, как выяснилось 64-летний житель села Короченки, погиб", – сказано в сообщении.

Иллюстративное фото

Нарушителем оказался 35-летний работник местного отделения полиции. Полицейского отстранили от работы, материалы дела передадут в Государственное бюро расследований.

Как писал OBOZREVATEL, ДТП с автомобилем полиции произошло 7 июня в Конотопе (Сумская область). 10-летнего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии, он перенес операцию, в ходе которой ему пришлось удалить селезенку.

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