Не забуваємо, що сьогодні день народження Григорія Сковороди – нашого визначного філософа, просвітителя, поета і педагога;

творця "філософії серця" й просто людини.

Тож дві байки від Григорія Савича для Всіх, а особливо для тих, хто випадково опинився при владі й тих, хто одержимий марнославством.

"Орел і черепаха".

На дубі, що похилився до води, сидів Орел, а поблизу Черепаха проповідувала своїй братії:

– Гори воно вогнем оте літання! Покійна наша прабаба, дай Боже їй царство небесне, згинула, як видно з переказів, за те, що почалася вчитися у Орла сеї гиблої науки. Сам Люцифер таке вигадав…!

– Слухай-но, дурепо! – обірвав її проповідь Орел. – Не тому загинула премудра твоя прабаба, що літала, а тому що взялася не за свою справу. Літати не гірше, ніж повзати.

Сила: Прагнення насолод і слава багатьох збиває у протиприродний стан. Се тим шкідливіше для них буває, чим більша така невідповідність.

"Два коштовні камені: діамант і смарагд"

Високої якості Смарагд, що жив у славі при королівському дворі, пише своєму приятелеві Діамантію таке:

"Люб‘язний друже!

Шкодую, що ти не дбаєш за свою честь і живеш схований у попелі. Твоя вартість мені відома. Ти гідний чесного і видного місця, але нині ти схожий на свічник, що світить сокровенним світлом, але схоронений під сподом. Нічого не варте світло, що не дивує і не звеселяє людське око. Сього тобі й бажаю, з пошаною – твій друг Смарагд.

Дорогий мій друже! – відповідає Діамант. – Наше світло живить лише людське марнославство. Хай вони дивляться краще на сяюче небо, ніж на нас. Ми лише кволий його відблиск. А ціна наша й честь завжди лишається в нас самих. Шліфувальники не надають її нам, а відкривають. Від того, що люди похвалять нас, цінність наша не збільшиться, а зневага, забуття і хула від того не зменшиться. Лишаюся з такими ось думками –

твій друг Діамантій".

Сила: Ціна і честь – одне і теж. Пустоцвіт прибирає блискучого вигляду, прибирає подобу фальшивого діаманта і злодійської монети. Освіченість, милосердя, великодушність, справедливість, постійність і цнотливість – ось ціна наша і честь!

Давня приказка говорить:

"Дурень шукає видного місця, а розумного і в кутку видко".

Пам‘ятаємо нашу історію!

Шануємо наших героїв!

П.С. Послухати байки Григорія Сковороди у виконанні відомого українського актора Дмитра Франька можна на нашому світоглядному порталі "Рідна країна"(ridna.ua) у розділі "освічена: аудіопроекти".