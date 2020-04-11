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11 апреля • обновлено в 23:46
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Скороход рассказала, как лечится от коронавируса

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Заболевшая коронавирусом нардеп и бывшая член фракции "Слуга народа" Анна Скороход рассказала о протекании болезни и как от нее лечится.

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Об этом она написала в своем Telegram-канале, описав 18 день своего карантина и 7 день в больнице.

"Состояние немного лучше. Лечение без изменений. С антибиотиками проблем вроде бы нет. Температура 35-35,5, слабость и головная боль, не чувствую запахи, постоянно спим", – рассказала о своем состоянии нардеп.

Анна Скороход

Анна Скороход

Волинь24

Также она высказала тревогу за врачей, которые работают "на энтузиазме".

"Видимо, ждёт ближайшее время ещё больший кризис медперсонала, очень боюсь, что с "великой реформой" попадём в точку невозврата к восстановлению медицины для людей, но все говорят сосредоточиться на выздоровлении, так и делаем пока", – написала Скороход.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скороход сообщила, что заразила коронавирусом своего сына, который родился 17 февраля 2020 года. Они оба находятся в инфекционной больнице.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Персона
Анна Скороход
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Выздоравливайте. А с "восстановлением медицины для людей" будете разбираться позже. Кстати, медицины для людей у нас не было никогда. Нормальная медицина была только для "слуг народа" (это термин из сов. союза).
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Як дите?
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
тревогу за врачей, которые работают "на энтузиазме" вкурсях шо врачи военнообязанные и ни какого подвига там нет.медин самый дорогой вуз ,добровольно в него шли. взятки платили.
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