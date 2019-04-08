"Скоро уничтожат": масштабную проблему с Крымским мостом показали на фото

В сети наглядно показали, как Крымский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией, уничтожает судоходство по Керченскому проливу.

"Место наноса песка и увеличения береговой линии Керченский пролив Дурноватый забор. Меняется все — глубины, скорость течений. Природа протестует. Судоходство они скоро уничтожат", — сообщила на странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым‏.

Она опубликовала фото, на которых заметен намытый песок.

"Скоро будет шикарный песочный пляжик для росгвардейцев и заодно и каюк судоходству. Ибо совершенно непредсказуемое прохождение. Где мель, где что теперь не ясно из-за бестолковой, руко*опной скрепы", — написала блогер.

Место наноса песка и увеличения береговой линии

Керченский пролив

Дурноватый забор.Меняется все-глубины,скорость течений

Природа протестует

Судоходство они скоро уничтожат pic.twitter.com/qDcnCPGE1X — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 7 апреля 2019 г.

Twitter RoksolanaToday&Крым Масштабную проблему с Крымским мостом показали на фото

Twitter RoksolanaToday&Крым Масштабную проблему с Крымским мостом показали на фото

Twitter RoksolanaToday&Крым Масштабную проблему с Крымским мостом показали на фото

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупированном Россией Крыму заступили на службу боевые катера Росгвардии БК-16, которые будут охранять черноморское побережье недалеко от Крымского моста.

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