"Скоро уничтожат": масштабную проблему с Крымским мостом показали на фото

В сети наглядно показали, как Крымский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией, уничтожает судоходство по Керченскому проливу.
"Место наноса песка и увеличения береговой линии Керченский пролив Дурноватый забор. Меняется все — глубины, скорость течений. Природа протестует. Судоходство они скоро уничтожат", — сообщила на странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.
Она опубликовала фото, на которых заметен намытый песок.
"Скоро будет шикарный песочный пляжик для росгвардейцев и заодно и каюк судоходству. Ибо совершенно непредсказуемое прохождение. Где мель, где что теперь не ясно из-за бестолковой, руко*опной скрепы", — написала блогер.
Место наноса песка и увеличения береговой линии— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 7 апреля 2019 г.
Керченский пролив
Дурноватый забор.Меняется все-глубины,скорость течений
Природа протестует
Судоходство они скоро уничтожат pic.twitter.com/qDcnCPGE1X
Twitter RoksolanaToday&Крым
Масштабную проблему с Крымским мостом показали на фото
Twitter RoksolanaToday&Крым
Масштабную проблему с Крымским мостом показали на фото
Twitter RoksolanaToday&Крым
Масштабную проблему с Крымским мостом показали на фото
Как сообщал OBOZREVATEL, оккупированном Россией Крыму заступили на службу боевые катера Росгвардии БК-16, которые будут охранять черноморское побережье недалеко от Крымского моста.
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