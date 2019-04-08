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"Скоро уничтожат": масштабную проблему с Крымским мостом показали на фото

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В сети наглядно показали, как Крымский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией, уничтожает судоходство по Керченскому проливу.

"Место наноса песка и увеличения береговой линии Керченский пролив Дурноватый забор. Меняется все — глубины, скорость течений. Природа протестует. Судоходство они скоро уничтожат", — сообщила на странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым‏.

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Она опубликовала фото, на которых заметен намытый песок.

"Скоро будет шикарный песочный пляжик для росгвардейцев и заодно и каюк судоходству. Ибо совершенно непредсказуемое прохождение. Где мель, где что теперь не ясно из-за бестолковой, руко*опной скрепы", — написала блогер.

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

Масштабную проблему с Крымским мостом показали на фото

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

Масштабную проблему с Крымским мостом показали на фото

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

Масштабную проблему с Крымским мостом показали на фото

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупированном Россией Крыму заступили на службу боевые катера Росгвардии БК-16, которые будут охранять черноморское побережье недалеко от Крымского моста.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Показали....Животные..а как же..его не построят никогда??? Вы его уже узырили...?????дебилы
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