Скоро ситуация с COVID-19 в Украине станет неконтролируемой, – эпидемиолог

В ближайшее время ситуация с коронавирусом (COVID-19) в регионах Украины станет неконтролируемой.

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Как заявил в интервью "Апострофу" руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин, там, где есть четкие действия со стороны местных властей, болезнь еще удается сдерживать.

"Но и неконтролируемая ситуация, которая уже сложилась во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Ривне, Харькове, очень скоро станет реальностью во всех регионах Украины", – считает он.

По словам Александрина, в Харькове областная инфекционная больница переполнена более чем на 100% больными COVID-19, инфекционное отделение 13-й больницы в городе также полностью переполнено больными коронавирусом.

При этом в Полтаве удается сдерживать большую заболеваемость, там неплохо отработан вопрос на уровне ОГА, есть четкая координация.

Эпидемиолог отметил, что реальное положение дел с COVID-19 замалчивается, потому что в Украине вопрос инфекционных заболеваний носит сугубо политический характер.

"Это большая редкость, когда на ток-шоу допускают врачей-инфекционистов и эпидемиологов. Но у нас постоянно слышат политиканов. И даже главный государственный санитарный врач занимается уже полностью политикой, а не своим делом", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины готовит больницы страны к третьей волне зараженных COVID-19 в связи с ростом заболеваемости.