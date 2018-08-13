- Ааа, так это вы еще при Украине ставили! Сейчас такого нет. Сейчас тут одно гАвно продается...

При этих словах я приободрилась, отложила в сторону планшет с дебильно-жопошным фильмом "Борат"...и накрахмалила уши.

Вызвали мастера. Из-за полного нежелания общаться с "вато" или "мы же один народ - это правители дерутся, а нам делить нечего - рассорили нас, русских и украинцев" или, того глядишь еще ужасней - "понаехавшего" - ретировалась на крошечный балкончик, пусть думаю, добрый муж с ним разбирается... А тут такое дело. Слушаю.

- Ндааа...Сейчас даже если дорогой кран купишь - все равно гАвно, не знаю, как уж это у них получается....Вы же знаете, что есть китайские краны на экспорт в Россию, а есть такие же точно, но гораздо качественнее и лучше - в Европу! Вон, старушке одной, кран поставил за три тысячи - а у нее пенсия - восемь! Вот как с нее деньги брать?! Зато чиновники в шоколаде! Делят, делят, я вам так скажу - Вова там ничего не знает, да ему и пофиг! Пофиг, я вам говорю. Я вообще не знаю...из моих знакомых никто на референдум не ходил, где они там те голоса набрали...А как пенсионеру прожить?! А нам с детьми? Питание детское - при Украине какое классное было, а сейчас?! У малого расстройство и сыпь, а стоит сколько?! А футболочки детские?! А сандалики?! Вот при Украине купишь футболку - так она на-ту-раль-ная!!! Х/б!!! 100% А здесь? Ужас, стекло! А стоит?! Сыр - гАвно! Сколько бы не стоил, вот в Украине - есть дорогой сыр, есть подешевле, есть дешевый. Так ты же знаешь, за что платишь, а тут хоть самый дорогой покупай, все равно - гАвно!!! Колбаса - гАвно! Молочка - гАвно! Сахар - гАвно! Вот я недавно звоню другу в Харьков, а он мне: "Подожди, подожди, я тут сахар в супермаркете выбираю! А я ему: "А че его выбирать?" А он мне: "Понимаешь, тут четырнадцать сортов, не знаю какой взять! Четырнадцать!!! Представляете?!

На этом месте я почти "спалилась", еле сдержав смех.

- А у нас?! Сок?! Разве это сок?! Да что я вам рассказываю...вы же местный?

- Не совсем, мы из Киева, жена родом из Севастополя...

Стук падающего разводного ключа...

- Кхе...кххееее...Из Киева?! Ну и как вы там? Нормально?! Вот сколько вы за квартиру платите? А зарплаты, какие зарплаты, ну в среднем? Да я бы бросил все, поехал бы к чертовой матери в Харьков жить с семьей, да боюсь...

- Чего боитесь?

- Да в АТО заберут, там у вас всех, прямо с вокзала...А у меня же паспорт крымский, был бы хоть любой другой, а то - крымский...А вот вы знаете, к примеру, я недавно ставил раковину людям из Санкт-Петербурга, так они мне рассказали, что у них в Санкт-Петербурге у Порошенка 15% акций местного метро!!! 15%! И заводик у него оружейный имеется, прямо в России!

С*ка, думаю, ну скорей бы он уже все починил, я ж тут со смеху...опять чуть не спалилась.

- Да, да, они там все наживаются, а мы воюем! Братья, братья воюют!!! А понаехало сколько в город, вы видели пробки? Прут, прут к нам из России, а скоро железную дорогу запустят - то вообще капец будет. Вот я недавно одному бывшему менту ремонт делал. Он из московской области где-то, у нас тут две квартиры купил, так я его спрашиваю: "А что вы сюда-то приехали?" А он мне: "Знаешь, сколько в московской и ленинградской областях беспризорных детей?! 385 тыс!!! И ты представь, это же бандиты! Жестокие. Наркоманы, алкоголики. А тут - спокойно, буду старость доживать у моря..."

А у меня у самого родственники в России. Так там что творят. Был парк. Центральный, огромный. Так его так застроили что 350 метров осталось, и то, осталось, потому что там на тех 350 метрах вечный огонь! Бабки там пытались пикетировать, половина сгинула...Ужас. Ужас... А вы наш Парк Победы видели? А Солнечный?! Деребанят, сука, деребанят, денег немерено вбухали, все разворовали, а теперь стоит... Чиновники все из России, наших хапуг всех убирают, сами у кормушки...Я бы к вам уехал...У вас нормально жить можно, и вещи, и продукты, все качественное, все дешевое... А тут х...рня сплошная...

Сунула я наушники в уши, включила дебильный фильм про казахского дядьку...

Расстроилась. И вроде правильно он все говорит, да только Что ж ты, мужик, все про сахар да про "пожрать". Разве в этом дело?! Ну почему он не сказал, что мне так хотелось услышать. Дуре наивно-патриотической...Что Родина - Украина, что скучает, что все не правильно, что мечтает, чтобы дети выросли в свободной стране, а не в клетке. Чтобы знали украинский язык, любили свою страну...

Ну, и конечно же, хотелось бы увидеть все четырнадцать сортов сахара в супермаркете возле дома.