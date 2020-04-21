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21 апреля • обновлено в 08:34
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Александр Кочетков
Александр Кочетков
Аналитик Все статьи автора

Скоро мы получим резкий скачек количества заболевших

1.2т

Очень многих интересует, когда карантинная беда закончится?

Увы, но надежно прогнозировать это невозможно. Потому что у нас отсутствует представительная статистика распространения эпидемии. А ее нет, потому что отсутствует тестирование населения в достаточном количестве для рационального принятия решения.

Поэтому решение будет чисто эмоциональным.

Например, жена президента после чтения Интернета расскажет ему, что в стране людям нечем кормить детей, и они винят в этом Владимира Зеленского. Поэтому с карантином надо завязывать или его ослаблять. Либо наоборот, Ермак поведает, что жесткие карантинные меры позволяют отвлечь население и не допустить социального взрыва. Поэтому карантин надо тянуть как можно дольше.

Все будет зависеть от того, кто и в какую сторону поговорит с ВАЗом последним.

Теперь о статистике эпидемии. Имеем два встречных процесса.

С одно стороны, массовые праздники (Пасха, 1 мая, 8-9 мая) резко увеличивают контактность граждан и, соответственно, распространение болезни, это очевидно. С другой стороны, в ближайшее время в Украину прибудут, наконец, тесты на коронавирус, охват тестированием резко возрастет и, разумеется, мы получим резкий скачок по количеству заболевших. Что во власти, скорее всего, интерпретируют как эпидемиологические последствия праздников.

И продлят карантин, как минимум, еще на месяц. Причем, могут даже сделать его еще более суровым.

Кстати, этот мой прогноз подчиняется общему правило, приведенному выше: в условиях недостатка объективной информации, а также иррациональных действия власти любой прогноз является весьма приблизительным. Так как наш державный корабль болтает, как щепку в шторм.

Но одно можно прогнозировать абсолютно точно: люди не столько устали сидеть дома, сколько не имеют денег для этого. А в странах вокруг карантин начинают смягчать — контраст не в нашу пользу. И если у нас карантин будет продлен, то недовольство украинцев властью резко возрастет.

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Александр Кочетков Александр Кочетков
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
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