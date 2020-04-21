Очень многих интересует, когда карантинная беда закончится?

Увы, но надежно прогнозировать это невозможно. Потому что у нас отсутствует представительная статистика распространения эпидемии. А ее нет, потому что отсутствует тестирование населения в достаточном количестве для рационального принятия решения.

Поэтому решение будет чисто эмоциональным.

Например, жена президента после чтения Интернета расскажет ему, что в стране людям нечем кормить детей, и они винят в этом Владимира Зеленского. Поэтому с карантином надо завязывать или его ослаблять. Либо наоборот, Ермак поведает, что жесткие карантинные меры позволяют отвлечь население и не допустить социального взрыва. Поэтому карантин надо тянуть как можно дольше.

Все будет зависеть от того, кто и в какую сторону поговорит с ВАЗом последним.

Теперь о статистике эпидемии. Имеем два встречных процесса.

С одно стороны, массовые праздники (Пасха, 1 мая, 8-9 мая) резко увеличивают контактность граждан и, соответственно, распространение болезни, это очевидно. С другой стороны, в ближайшее время в Украину прибудут, наконец, тесты на коронавирус, охват тестированием резко возрастет и, разумеется, мы получим резкий скачок по количеству заболевших. Что во власти, скорее всего, интерпретируют как эпидемиологические последствия праздников.

И продлят карантин, как минимум, еще на месяц. Причем, могут даже сделать его еще более суровым.

Кстати, этот мой прогноз подчиняется общему правило, приведенному выше: в условиях недостатка объективной информации, а также иррациональных действия власти любой прогноз является весьма приблизительным. Так как наш державный корабль болтает, как щепку в шторм.

Но одно можно прогнозировать абсолютно точно: люди не столько устали сидеть дома, сколько не имеют денег для этого. А в странах вокруг карантин начинают смягчать — контраст не в нашу пользу. И если у нас карантин будет продлен, то недовольство украинцев властью резко возрастет.

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