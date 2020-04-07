Главная Новости
7 апреля • обновлено в 16:27
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Как он мог погибнуть?" Смерть 30-летнего киевлянина с подозрением на коронавирус потрясла близких

7.4т
Читать материал на украинском

В Киеве скончался 30-летний Кирилл Абанин, у которого заподозрили коронавирус. Парень не дожил до своего дня рождения несколько дней – 9 апреля ему бы исполнился 31 год.

О его смерти сообщила его девушка, тренер по фитнесу Валерия Вьюшина. Она написала, что у Кирилла пять дней держалась температура под 40. Они трижды вызывали скорую, но врачи отказывали в госпитализации. Только в третий раз ей удалось настоять на том, чтобы его забрали в больницу.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Сама Валерия была очень возмущена тем, что врачи третей скорой настаивали на том, чтобы Кирилл еще три дня побыл дома.

"Вот такой вердикт на сегодняшний день. Три скорые и ни одна не диагностировала, частная в том числе, и даже не постаралась! Пять дней температура 40! Кашель просто дикий, не переставая! И последняя скорая усиленно пыталась нам отказать в госпитализации, мол, еще посидите три дня и пейте противовирусное", – написала она Instagram.

Кирилл

Кирилл

Facebook Кирилла Абанина

Парня все-таки забрали в больницу №4 Киева, в реанимацию. Компьютерная томография показала двустороннюю пневмонию.

Однако Кириллу становилось все хуже, он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Как рассказал OBOZREVATEL источник в КГГА, парень был в таком состоянии, что довезти его до Александровской больницы было невозможно.

Валерия и Кирилл

Валерия и Кирилл

Instagram

А в Центре сердца есть мобильный ЭКМО (искусственные сердце и легкие). Кирилла подключили к этой аппаратуре прямо в палате больницы №4 и перевезли в Центр сердца 24 марта. Тогда еще директор Института Борис Тодуров на своей страничке в соцсети сообщил, что к ним попал пациент с подозрением на коронавирус.

"Как он мог погибнуть?" Смерть 30-летнего киевлянина с подозрением на коронавирус потрясла близких

Instagram

Однако через неделю Кирилл умер. 7 апреля его должны были похоронить.

Экспресс-тест, который сделали Кириллу еще в больнице №4 показал отрицательный результат. Позже ему провели лабораторное тестирование. Однако в лабораторном центре Киева OBOZREVATEL сказали, что тест оказался отрицательным.

Был спортсменом и бегал марафоны

Как рассказали OBOZREVATEL друзья Кирилла, он закончил Украино-американский Гуманитарный институт "Висконсинский Международный Университет (США) в Украине".

"Как он мог погибнуть?" Смерть 30-летнего киевлянина с подозрением на коронавирус потрясла близких

Facebook Кирилла А.

"Как он мог погибнуть?" Смерть 30-летнего киевлянина с подозрением на коронавирус потрясла близких

VK

"Учился на менеджера внешнеэкономической деятельности. Он был очень веселый парень, душа компании. И очень умный", – рассказала о нем его бывшая сокурсница.

Кирилл несколько лет назад работал помощником владельца журнала Platinum, руководил отделом. Коллеги говорят, что он был всегда очень лояльным к людям.

Кирилл с Валерией

Кирилл с Валерией

Facebook Кирилла А.

"Я поверить не могу, Кирилл… Он очень хорошо относился к людям. И был спортсменом, бегал марафоны. Он никогда ни на что не жаловался по здоровью. Как он мог погибнуть от этого вируса?", – написала OBOZREVATEL еще одна его бывшая коллега.

Крайний справа – Кирилл

Крайний справа – Кирилл

Facebook Кирилла А.

Судя по фото на страничке Кирилла, он действительно участвовал в марафоне в Киеве. К тому же любил путешествия.

"Мы с ним были знакомы по школе. В последнее время Кирилл занимался кросс-фитом, был крепким, спортивным. Его очень уважали друзья, никогда за ним никакой подлости не было замечено. Веселый, у него отличное чувство юмора… было. Трудно в это поверить, беда", – поделился с нами его бывший одноклассник.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина Киев
Теги
вирус инфекция
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
23
1
Смешно
0
Интересно
37
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Они трижды вызывали скорую, но врачи отказывали в госпитализации...." // Результат медреформы. Температура 40 и отказывают в госпитализации. Это не реформы, а уничтожение медицины. Кстати, не написано за семейного врача, чем она лечила по телефону. Пипец.....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
спорт-могила
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели более 1,3 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В ВОЗ заявили, что исследования по разработке вакцин и способов лечения коронавируса проводятся "с невероятной скоростью".

  • В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине.

  • Медики назвали предвестник скорой смерти при коронавирусе.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги