"Как он мог погибнуть?" Смерть 30-летнего киевлянина с подозрением на коронавирус потрясла близких

В Киеве скончался 30-летний Кирилл Абанин, у которого заподозрили коронавирус. Парень не дожил до своего дня рождения несколько дней – 9 апреля ему бы исполнился 31 год.

О его смерти сообщила его девушка, тренер по фитнесу Валерия Вьюшина. Она написала, что у Кирилла пять дней держалась температура под 40. Они трижды вызывали скорую, но врачи отказывали в госпитализации. Только в третий раз ей удалось настоять на том, чтобы его забрали в больницу.

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Сама Валерия была очень возмущена тем, что врачи третей скорой настаивали на том, чтобы Кирилл еще три дня побыл дома.

"Вот такой вердикт на сегодняшний день. Три скорые и ни одна не диагностировала, частная в том числе, и даже не постаралась! Пять дней температура 40! Кашель просто дикий, не переставая! И последняя скорая усиленно пыталась нам отказать в госпитализации, мол, еще посидите три дня и пейте противовирусное", – написала она Instagram.

Кирилл Facebook Кирилла Абанина

Парня все-таки забрали в больницу №4 Киева, в реанимацию. Компьютерная томография показала двустороннюю пневмонию.

Однако Кириллу становилось все хуже, он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Как рассказал OBOZREVATEL источник в КГГА, парень был в таком состоянии, что довезти его до Александровской больницы было невозможно.

Валерия и Кирилл Instagram

А в Центре сердца есть мобильный ЭКМО (искусственные сердце и легкие). Кирилла подключили к этой аппаратуре прямо в палате больницы №4 и перевезли в Центр сердца 24 марта. Тогда еще директор Института Борис Тодуров на своей страничке в соцсети сообщил, что к ним попал пациент с подозрением на коронавирус.

Instagram

Однако через неделю Кирилл умер. 7 апреля его должны были похоронить.

Экспресс-тест, который сделали Кириллу еще в больнице №4 показал отрицательный результат. Позже ему провели лабораторное тестирование. Однако в лабораторном центре Киева OBOZREVATEL сказали, что тест оказался отрицательным.

Был спортсменом и бегал марафоны

Как рассказали OBOZREVATEL друзья Кирилла, он закончил Украино-американский Гуманитарный институт "Висконсинский Международный Университет (США) в Украине".

Facebook Кирилла А.

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"Учился на менеджера внешнеэкономической деятельности. Он был очень веселый парень, душа компании. И очень умный", – рассказала о нем его бывшая сокурсница.

Кирилл несколько лет назад работал помощником владельца журнала Platinum, руководил отделом. Коллеги говорят, что он был всегда очень лояльным к людям.

Кирилл с Валерией Facebook Кирилла А.

"Я поверить не могу, Кирилл… Он очень хорошо относился к людям. И был спортсменом, бегал марафоны. Он никогда ни на что не жаловался по здоровью. Как он мог погибнуть от этого вируса?", – написала OBOZREVATEL еще одна его бывшая коллега.

Крайний справа – Кирилл Facebook Кирилла А.

Судя по фото на страничке Кирилла, он действительно участвовал в марафоне в Киеве. К тому же любил путешествия.

"Мы с ним были знакомы по школе. В последнее время Кирилл занимался кросс-фитом, был крепким, спортивным. Его очень уважали друзья, никогда за ним никакой подлости не было замечено. Веселый, у него отличное чувство юмора… было. Трудно в это поверить, беда", – поделился с нами его бывший одноклассник.

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