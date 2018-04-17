"Скончался призрак Сталина": Забужко рассказала, как Украина переиграла Россию

К российскому праву на вето в Совбезе ООН не будут прислушиваться, а Британия жестко высказалась о попытках России давать ей наставления в сфере ведения политики.

О том, как Россия продолжает терять свои позиции на международной арене, рассказала украинская писательница Оксана Забужко на своей странице в Facebook.

"Похоже на то, что в ночь на субботу под ударами ракет коалиции наконец-то скончался заложенный в фундамент ООН в Ялте в 1945 "призрак Сталина". Закончилось "крепостное право российского вето" в Совете Безопасности: теперь на него просто не будут обращать внимания, и слова "не России нас учить международному праву" уже прозвучали", ― прокомментировала Забужко экстренный созыв Совбеза из-за сирийского кризиса.

Также писательница отметила, что своим членством в Организации Объединенных Наций Украина обязана УПА, а отнюдь не Сталину, который настоял на том, чтобы Украина была отдельным от СССР учредителем организации.

По словам Забужко, в 1944 году сформированное ОУН(б) непризнанное правительство ― Украинский главный освободительный совет, потребовало признания как "правительство Украины в изгнании" ― то есть, аналогичного статуса с польским правительством Рачкевича в Лондоне. Реакция Сталина на этот шаг и помогла Украине стать одной из стран-учредительниц ООН.

"Сталин успешно подготовил ответку ― всем республикам СССР ни с того ни с сего дарят "собственные" наркоматы обороны и иностранных дел, и СССР вмиг превращается в конфедерацию, союз 15 "независимых государств" (СНГ), каждая – с правом войти в ООН отдельным членом", ― поведала писательница.

Новости Культовый писатель спрогнозировал будущее России и Украины

Далее Сталин провел личную встречу с Рузвельтом, на которой объяснил это решение угрозой отделения Украины. Рузвельт, в свою очередь, частично поддержал это и предложил стать Украине и еще одной стране из СССР стать членами ООН.

"Так Украина (плюс Белорусь, вместо 14 республик) стала членом ООН. Единственное, чего не предусмотрела эта чрезвычайно выгодная тогда Сталину "противобандеровская закладка", ― это того, что Украина и РФ могут оказаться по РАЗНЫЕ стороны баррикад. В "пост-ялтинской" системе такого в принципе не могло случится. И когда оно в 2014 году случилось, то в системе "сгорел винчестер" ― и Статут ООН, прописанный "для победителей" внезапно оказался анахроничным, как анекдот старого циника, и весь мировой баланс, так старательно выстроенный на крови Второй мировой, безнадежно поплыл", ― подвела итоги Забужко.

Как писал "Обозреватель", Забужко рассказала, стоит ли отмечать 8-е марта.