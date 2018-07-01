Скончался молодой украинский режиссер

Стало известно о смерти украинского режиссера и журналиста Ильи Калюкина.

Об этом в социальной сети Facebook написал предприниматель и блогер из Ивано-Франковска Ростислав Шпук, опубликовав также фото журналиста.

"У Ильи всегда все только начиналось и только заканчивалось. Невероятно случайно закончилось навсегда, мимоходом. То есть скоро все начнется заново, только уже не с нами..." - написал Шпук.

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Отметим, Илья Калюкин родился в 1980 году. В 2002 он окончил Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника по специальности "Украинская филология", работал журналистом. Фильм "Ксенофилия" - его дебютная режиссерская работа.

Как писал OBOZREVATEL, ранее умер известный поэт, писавший песни для Софии Ротару и Льва Лещенко.