Пока пандемия коронавируса не будет преодолена полностью, человечеству постоянно придется носить защитные маски.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал вице-президент Национальной академии наук Украины, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний. По его словам, этот факт признала даже Всемирная организация здравоохранения, которая раньше утверждала обратное (полный текст интервью читайте тут).

"Маски защищают и задерживают капельную передачу вируса. ВОЗ признала ошибочность своего мнения о том, что маска нужна только инфицированным. Сегодня ее обязательно нужно носить в 49 странах мира. Штрафы за нарушение весьма значительны. Например, в Чехии 400 евро, в ФРГ от 10 до 5000 евро", – напомнил он.

Защитные маски massa.az

Ученый также добавил, что кроме масок, до окончания пандемии, людям придется соблюдать и социальную дистанцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше академик Анатолий Загородний говорил, что в течение следующей недели Киев выйдет на плато по количеству заболевших коронавирусом, а на Киевщине и Буковине пойдет медленный спад.