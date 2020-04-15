Сколько в Украине ПЦР-тестов на коронавирус и кому их делают: Минздрав дал ответ

Глеб Иванов Общество 10:01, 15.04.2020 Обновлено: 10:24, 15.04.2020

На сегодняшний день в Украине около 200 тысяч ПЦР-тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Об этом на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавируса сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. По его словам, количество тестов в Украине постоянно увеличивается (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

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"Мы закупаем ПЦР-тесты в Китае, Южной Корее, а также начали их собственное производство. В этом направлении мы полностью обеспечены. Их количество ежедневно увеличивается", – сказал Степанов.

Глава Минздрава добавил, что ПЦР-тесты в Украине делают пациентам, которые имеют четкие медицинские показания, а именно определенные симптомы на COVID-19. Кроме того, такое тестирование проводят всем пациентам с воспалением легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском Институте молекулярной биологии и генетики НАН разработали и подготовили к использованию тест-системы для диагностики коронавируса.

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