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3 мая • обновлено в 22:51
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Сколько украинцев за рубежом заразились COVID-19: появилась статистика

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За рубежом по состоянию на 2 мая от коронавируса погибли восемь украинцев. От COVID-19 лечится 160 человек, 50 граждан Украины уже выздоровели.

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Об этом сообщили на официальной странице Министерства иностранных дел в Facebook. Отмечается, что больше всего украинцев вылечились в Греции – 10 человек.

Сколько украинцев за рубежом заразились COVID-19

Сколько украинцев за рубежом заразились COVID-19

РИА Новости

В Польше выздоровели еще шесть человек, в Испании – пять, в Доминиканской Республике – четверо, в Японии – четверо, в Австрии – трое, в Нигерии – двое, в Италии – двое и в ОАЕ также двое. По одному украинцу выздоровели в Бельгии, Великобритании и Северной Ирландии, Египте, Нидерландах, Португалии, Сербии, Таиланде, Швеции, ФРГ, Швейцарии и на Сейшельских островах.

В то же время, до сих пор за рубежом лечится от коронавируса 160 украинцев. Больше всего в Италии – 121 человек, в Греции – 12, в Чехии – шесть, во Франции – четверо, по трое в России и Австрии, в Швеции, Уругвае и США – по двое, по одному в Австралии, Мальте, Молдове, Польше и Таиланде.

Сколько украинцев за рубежом заразились COVID-19: появилась статистика

Как писал OBOZREVATEL ранее, Минздрав напомнил украинцам правила вызова скорой помощи при подозрениях на COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
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