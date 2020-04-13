Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в стране в три раза увеличено количество тестирований на коронавирус, чтобы максимально выявлять инфицированных.

Об этом сообщили на странице Минздрава в Facebook. В ведомстве отметили, что ежедневно методом ПЦР тестируют от 2,5 до 3 тысяч человек. В то время, как ранее проводили до 1000 тестов в сутки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНОВИРУСЕ

"По новому алгоритму в Украине тестируют всех пациентов, у которых есть воспаление легких, и всех контактных лиц. Все эти действия направлены на то, чтобы максимально выявлять болезнь и принимать соответствующие меры", – сказано в сообщении.

Кроме того, ранее Степанов заявлял, что общее количество людей, которым было проведено тесты на коронавирус в Украине – 11 136 человек. По его словам, одному человеку может проводиться несколько тестов, первый тест – это именно для подтверждения диагноза и затем для того, чтобы подтвердить, что человек выздоровел, необходимо сделать два теста через определенный период времени или после определенной симптоматики.

Так, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 апреля всего в Украине исследовано 32 496 образцов на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Как сообщал OBOZREVATEL из Китая в Украину прибыло 250 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавируса вместо анонсированных 10 миллионов.