Сколько украинцев могут переболеть COVID-19 к концу года: озвучены 4 сценария

К концу 2020 года в Украине коронавирусом могут переболеть от 275 до 650 тысяч человек, в зависимости от сценария развития пандемии.

Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики. Отмечается, что цифры будут уточнены путем выборочного тестирования населения.

По данным специалистов, пока распространение заболеваемости COVID-19 в стране продолжает отвечать желтому сценарию со сравнительной сезонностью. Эксперты прогнозируют, что по состоянию на конец года количество заражений в стране достигнет 410 тысяч, от болезни умрут 4000 человек.

При этом исследователи приводят результаты еще трех сценариев:

зеленый с сильной сезонностью – 120 тысяч зараженных и 1000 смертей (его исследователи отвергают, заявляя, что уже сейчас количество случаев COVID-19 в стране значительно больше);

желто-зеленый , при котором сезонность выше средней, – 275 тысяч инфицированных и 2500 летальных случаев;

черный, где показатель сезонности вообще отсутствует, – 650 тысяч больных и 7000 умерших.

Сценарии заболеваемости коронавирусом в Украине к концу 2020 года (kse.ua)

Стоит отметить, что по данным Киевской школы экономики, сейчас в Украине насчитывается 185 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Хотя официально, согласно статистики Минздрава, в стране зафиксировано 30% заражений от этой цифры – 55 607.

Также в графике по количеству новых случаев инфицирования в день исследователи указывают, что пик коронавируса в Украине припал примерно на 22 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине несколько предыдущих дней количество выздоровевших от COVID-19 превышало количество заболевших, и власти обрадовались, что правильно выбрали карантинную политику. Однако медики убеждают, что это не так, и уже к осени страна столкнется со второй волной пандемии.