Сколько украинцев доверяют Зеленскому: результаты исследования

Коэффициент доверия украинцев президенту Владимиру Зеленскому равен +53, а более 70% избирателей верят в успех реформ в стране.
Об этом сообщил со ссылкой на результаты исследования Киевского международного института социологии в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
Отмечается, что 52,5% опрошенных не знают, кто был избран по их мажоритарному округу. 58,4% заявляет, что мажоритарный депутат должен в первую очередь заниматься в Верховной Раде проблемами своего округа.
Во время предвыборной кампании основными источниками информации были:
телевизор для 72,3%;
интернет-сайты 35,8%;
социальные сети 26,5%;
друзья, знакомые 19,2%.
Наибольшим доверием украинцев пользовались такие каналы:
1+1 41,6%;
Интер 32%;
Украина 20%;
112 канал 18,7%;
ICTV 17,3%.
Самыми авторитетными соцсетями назвали:
Facebook 43.3;
Instagram 20.0;
Twitter 5.3;
Одноклассники 4.8;
Вконтакте 2.8;
Другие 1.6.
"Информации из социальных сетей не доверяю", – ответили 11.7. Вовсе не пользуются социальными сетями 37.5.
Как выяснилось, 70,3% украинцев верят в успех реформ в стране.
Баланс доверия-недоверия украинским политикам:
Зеленский +53;
Разумков +25;
Богдан +5;
Вакарчук -25;
Бойко -37;
Ахметов -42;
Медведчук -48;
Пинчук -53;
Коломойский -57;
Тимошенко - 63;
Порошенко -72.
Выяснилось, сколько украинцев доверяют Зеленскому
РБК-Украина
Первоочередные действия Зеленского и его команды оценили так:
прекращение огня в Донбассе 71.5;
рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий и т.д.) 44.2;
снижение тарифов 31.2;
наказание виновных в коррупции чиновников 21.5;
уменьшение влияния олигархов на политику 18.1;
повышение качества медицины 13.4;
отмена неприкосновенности депутатов 13.3.
Оценка деяльности Зеленского и его команды в первые 100 дней:
полностью положительно – 23.0;
основном положительно – 39.8;
основном негативно – 9.5;
полностью негативно – 3.5;
трудно сказать – 24.2.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленского предупредили, что если системные ошибки со стороны президента и его команды будут накапливаться, в Украине может произойти "новый взрыв революции".
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