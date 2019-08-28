Сколько украинцев доверяют Зеленскому: результаты исследования

Коэффициент доверия украинцев президенту Владимиру Зеленскому равен +53, а более 70% избирателей верят в успех реформ в стране.

Об этом сообщил со ссылкой на результаты исследования Киевского международного института социологии в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Отмечается, что 52,5% опрошенных не знают, кто был избран по их мажоритарному округу. 58,4% заявляет, что мажоритарный депутат должен в первую очередь заниматься в Верховной Раде проблемами своего округа.

Во время предвыборной кампании основными источниками информации были:

телевизор для 72,3%;

интернет-сайты 35,8%;

социальные сети 26,5%;

друзья, знакомые 19,2%.

Наибольшим доверием украинцев пользовались такие каналы:

1+1 41,6%;

Интер 32%;

Украина 20%;

112 канал 18,7%;

ICTV 17,3%.

Самыми авторитетными соцсетями назвали:

Facebook 43.3;

Instagram 20.0;

Twitter 5.3;

Одноклассники 4.8;

Вконтакте 2.8;

Другие 1.6.

"Информации из социальных сетей не доверяю", – ответили 11.7. Вовсе не пользуются социальными сетями 37.5.

Как выяснилось, 70,3% украинцев верят в успех реформ в стране.

Баланс доверия-недоверия украинским политикам:

Зеленский +53;

Разумков +25;

Богдан +5;

Вакарчук -25;

Бойко -37;

Ахметов -42;

Медведчук -48;

Пинчук -53;

Коломойский -57;

Тимошенко - 63;

Порошенко -72.

Выяснилось, сколько украинцев доверяют Зеленскому РБК-Украина

Первоочередные действия Зеленского и его команды оценили так:

прекращение огня в Донбассе 71.5;

рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий и т.д.) 44.2;

снижение тарифов 31.2;

наказание виновных в коррупции чиновников 21.5;

уменьшение влияния олигархов на политику 18.1;

повышение качества медицины 13.4;

отмена неприкосновенности депутатов 13.3.

Оценка деяльности Зеленского и его команды в первые 100 дней:

полностью положительно – 23.0;

основном положительно – 39.8;

основном негативно – 9.5;

полностью негативно – 3.5;

трудно сказать – 24.2.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленского предупредили, что если системные ошибки со стороны президента и его команды будут накапливаться, в Украине может произойти "новый взрыв революции".

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