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Сколько украинцев доверяют Зеленскому: результаты исследования

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Коэффициент доверия украинцев президенту Владимиру Зеленскому равен +53, а более 70% избирателей верят в успех реформ в стране.

Об этом сообщил со ссылкой на результаты исследования Киевского международного института социологии в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Отмечается, что 52,5% опрошенных не знают, кто был избран по их мажоритарному округу. 58,4% заявляет, что мажоритарный депутат должен в первую очередь заниматься в Верховной Раде проблемами своего округа.

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Сколько украинцев доверяют Зеленскому: результаты исследования
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: результаты исследования

Во время предвыборной кампании основными источниками информации были:

  • телевизор для 72,3%;

  • интернет-сайты 35,8%;

  • социальные сети 26,5%;

  • друзья, знакомые 19,2%.

Сколько украинцев доверяют Зеленскому: результаты исследования

Наибольшим доверием украинцев пользовались такие каналы:

  • 1+1 41,6%;

  • Интер 32%;

  • Украина 20%;

  • 112 канал 18,7%;

  • ICTV 17,3%.

Сколько украинцев доверяют Зеленскому: результаты исследования

Самыми авторитетными соцсетями назвали:

  • Facebook 43.3;

  • Instagram 20.0;

  • Twitter 5.3;

  • Одноклассники 4.8;

  • Вконтакте 2.8;

  • Другие 1.6.

  • "Информации из социальных сетей не доверяю", – ответили 11.7. Вовсе не пользуются социальными сетями 37.5.

Сколько украинцев доверяют Зеленскому: результаты исследования

Как выяснилось, 70,3% украинцев верят в успех реформ в стране.

Баланс доверия-недоверия украинским политикам:

  • Зеленский +53;

  • Разумков +25;

  • Богдан +5;

  • Вакарчук -25;

  • Бойко -37;

  • Ахметов -42;

  • Медведчук -48;

  • Пинчук -53;

  • Коломойский -57;

  • Тимошенко - 63;

  • Порошенко -72.

Сколько украинцев доверяют Зеленскому: результаты исследования

Выяснилось, сколько украинцев доверяют Зеленскому

Выяснилось, сколько украинцев доверяют Зеленскому

РБК-Украина

Первоочередные действия Зеленского и его команды оценили так:

  • прекращение огня в Донбассе 71.5;

  • рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий и т.д.) 44.2;

  • снижение тарифов 31.2;

  • наказание виновных в коррупции чиновников 21.5;

  • уменьшение влияния олигархов на политику 18.1;

  • повышение качества медицины 13.4;

  • отмена неприкосновенности депутатов 13.3.

Сколько украинцев доверяют Зеленскому: результаты исследования

Оценка деяльности Зеленского и его команды в первые 100 дней:

  • полностью положительно – 23.0;

  • основном положительно – 39.8;

  • основном негативно – 9.5;

  • полностью негативно – 3.5;

  • трудно сказать – 24.2.

Сколько украинцев доверяют Зеленскому: результаты исследования

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленского предупредили, что если системные ошибки со стороны президента и его команды будут накапливаться, в Украине может произойти "новый взрыв революции".

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Персоны
Владимир Зеленский Владимир Компаниец
Место
Украина
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