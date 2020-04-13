Сколько тестов на коронавирус провели в Украине: министр назвал цифру

В Украине провели 11136 тестирований у людей с подозрением на коронавирус COVID-19. Всего с начала года сделали 32 496 тестов.

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Об этом на брифинге в понедельник, 13 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

COVID-19 в Украине

"Общее количество людей, которым провели тестирование – 11136. Одному человеку могут проводить несколько тестов. Первый это для определения диагноза. Потом, чтобы подтвердить, что человек выздоровел ему нужно провести два теста через определенный промежуток времени", – пояснил глава Минздрава.

Степанов добавил, что сейчас в среднем делают от 2,5 до 3 тысяч тестирований в сутки. Также по новому алгоритму тестируют всех пациентов с воспалением легких.

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Напомним, что состоянием на утро 13 апреля, в Украине коронавирусом COVID-19 заразились 3102 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 13 апреля коронавирус сбавил темп в Европе, где зарегистрировали рекордно низкое количество заражений и смертей, однако вернулся в Китай и ускорился в Украине.

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