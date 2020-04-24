Песец и Зе: по тестированию COVID-19 Украина заняла место ниже ЮАР и Вьетнама

От успешных борцов с коронавирусом Украина по тестированию граждан отстает уже в 10-15 раз. Cтатистика гласит: в среднем в европейских государствах делается порядка 20 тестов на тысячу жителей, в Украине же всего 1,6 теста на 1 тыс. украинцев. Тогда как в Исландии проводятся 124,47 теста/1000, то есть в 78 раз больше. В 78, Карл!

Количество проведенных тестов – один из самых главных показателей того, насколько глубоко власти контролируют пандемическую обстановку, могут вовремя реагировать на очаги инфекции и своевременно предоставлять квалифицированную медицинскую помощь больным. Так вот спойлер: не верьте Офису президента, утверждающему, что 1,6 – это приемлемый показатель.

Весь интернет полон жалобами сограждан, рассказывающих о том, что до последнего времени заболевшим коронавирусом массово отказывали в тестировании, из-за чего многие больные "сгорали" буквально за несколько дней. Только в апреле ситуация начала меняться.

Что происходит, и насколько сильно Украина отстает от других стран в борьбе с пандемией, – в материале OBOZREVATEL.

Статистика во всем мире

К сожалению, Украина возглавила антирейтинг стран по соотношению проведенных тестов к численности населения. Нигде на европейском континенте не делают тестов меньше, чем у нас.

Даже экономически более слабая Молдова опережает Украину, имея статистику в 2,9 на тысячу. В России, несмотря на проблемы с большим количеством зараженных, также решили массово проверять людей.

Известно о 2,4 млн тестов, а это 16,4 тестов на 1 тысячу россиян. Польша показывает относительно неплохие цифры – 6,3 на 1 тысячу человек.

Количество тестов

Одним из лидеров по борьбе с коронавирусом является Германия (наряду с Португалией и Швейцарией), которая провела более 2 млн тестов своим гражданам. Это примерно 24,7 на 1 тысячу человек.

И именно поэтому в стране есть позитивная динамика угасания пандемии, а власти уже настроены осторожно снимать карантинные ограничения. С середины апреля там уже открыли часть магазинов, на очереди – некоторые школы и университеты.

Хорошие результаты демонстрирует Италия – полтора миллиона тестов и соотношение 25 тестов на 1 тысячу человек. В Испании ситуация немного хуже – 930 тысяч тестов и соотношение 19,9 к тысяче человек, Чехия с показателем в 18,2, Словакия – 10,5, Франция – 7,1.

В Европе делают в разы больше тестов, чем в Украине

К слову, из-за относительно небольшого количества проведенных тестов поддаются критике и многие европейские лидеры. К примеру, британское издание Daily Mail ругает правительство страны за чрезвычайно низкие показатели в 8,2 теста на 1 тысячу. Журналисты подбили свою статистику, сравнили данные с другими странами мира. Оказалось, что Британия сильно отстает.

И власти зашевились. С сегодняшнего дня рядовые британские рабочие получат свободный, бесплатный, доступ к тестам на коронавирус. В правительстве уверены, что этот шаг прямо поможет победить пандемию.

Интересен и опыт Южной Кореи. В стране за несколько недель провели около 400 тысяч тестов и существенно замедлили распространение вируса. Сейчас там делают намного меньше проверок, но и количество зараженных убавилось – из 10,7 тысяч заболевших уже 8,4 тысячи выздоровели, а умерло 240 человек. Анализы у жителей брали прямо на улицах, а общее количество тестов еще в конце марта достигало 15 тысяч в сутки.

В Южной Корее проверяют на COVID прямо на улицах

Как тестируют на коронавирус

В нашей стране официально только 7170 заболевших. Как показывает практика, точное количество больных не знает никто.

Единственный путь хоть как-то узнать правду – провести массовые ПЦР-тесты. По последним данным, таких тестов в Украине было сделано всего 72 296. Это очень мало.

Примерно 1,6 тысячи исследований на 1 млн населения, или всего 1,6 на 1 тысячу украинцев. Формально тестов больше, так как согласно Министерству охраны здоровья, ежедневно в стране проводится более 5 тысяч таких исследований на всю 38-миллионную страну. Но часто ПЦР-исследования делают повторно, а для заболевших коронавирусом упомянутые тесты могут проводиться 3-4 раза.

К примеру, 21-летнему киевлянину Виктору Фантаеву, перед тем, как поставить диагноз коронавирусной инфекции, врачи сделали целых два теста. Один – в местной поликлинике, второй – при поступлении в городскую больницу №4. Еще два "контрольных" – уже при выписке. В целом за 3 недели это 4 теста. Исходя из статистики МОЗ, непонятно, считали их как один, конкретному пациенту, или нет.

То же самое рассказывает и народный депутат Анна Скороход, которая попала в больницу с COVID-19 вместе со своим новорожденным ребенком. За период болезни она неоднократно сдавала тесты, так как врачи контролировали ее состояние. То есть, фактически, пропорция 1,6 тестов/1 тыс. граждан явно завышена. Реально нужно делить на 3. Получается, тестирование проводилось только 0,53 гражданам из тысячи.

Именно поэтому количество проведенных тестов можно смело делить на 2-3 раза, чтобы определить количество граждан, которые были исследованы.

Вопрос масштабного тестирования очень важен. Он прямо влияет на эффективность борьбы с болезнью. Чем больше людей проверилось, тем весомее информация у контролирующих органов. Эпидемиологи могут отследить ход болезни и вовремя минимизировать масштабы заражения.

Если же точных данных нет – коронавирус невероятно сложно контролировать, а тем более побороть, вовремя выявлять как очаги масштабного заражения, так и вновь зараженных пациентов.

Именно поэтому, если власти в Украине планируют оперативно и без особых трудностей побороть пандемию коронавируса – нужно инициировать масштабное тестирование населения. "Поднять" Украину с последнего места Европы и увеличить количество ПЦР-проверок минимум 10-20 раз.

Возможно, тогда мы дойдем до уровня Германии или Южной Кореи, успешно справляющихся с распространием вируса. Ведь если осознанно скрывать проблему и находиться в последних рядах, то коронавирус уж точно сам не уйдет.

Но особо беспокоит поведение Офиса президента в этой ситуации, пытающегося играть роль по сценарию "Все хорошо, прекрасная маркиза". В то время, как значительному количеству пациентов с подозрением на COVID-19 последнее времени отказывали в исследованиях, официальные лица убеждали страну в том, что "ситуация под контролем", и "в увеличении количества исследований нет необходимости". Необходимость есть, если мы хотим лечить наших граждан, а не просто позакрывать их по домам и хоронить как "умерших от пневмонии".

Говоря на языке "Квартала 95" – это писец, зверек такой, и он подкрался незаметно. Тропинку ему проложили некомпетентность и потерянность нашей власти. Она, эта власть, вышла из телевизора через Инстаграм и оказалась один на один с реальностью под названием "COVID-19", но потешаться над президентом и стать им, как оказалось, совершенно разные вещи. Поэтому нас пока убеждают, что последнее место в Европе, даже похуже ЮАР и Вьетнама, это достаточно для нас, избирателей Зе.

Мы заботимся о вашем здоровье, оставайтесь дома и все необходимое заказывайте он-лайн на нашем разделе Промокоды.