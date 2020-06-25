Сколько продлится карантин в Украине: Шмыгаль озвучил неутешительный сценарий

Украине придется жить в карантинных ограничениях, пока не будет найдено лекарство или вакцина от нового типа коронавируса.

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Таким неутешительным прогнозом, связанным с последними данными о росте заболеваемости COVID-19 в стране, сделал премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом он рассказал в интервью "НВ".

"Пока мы видим, что и июнь, и июль проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся. Более того, будем жить в них до тех пор, пока не найдем протокол лечения, лекарство, вакцину или что-то, что сможет нам помочь управлять летальностью", – заявил глава Кабмина.

По его словам, сегодня не только Украина, но и вообще ни одно правительство и страна мира не могут спрогнозировать окончание пандемии и карантина в связи с ней.

При этом премьер подчеркнул, что основная наша цель сейчас – довести страну "с наименьшими потерями до момента нахождения лекарства".

"Если летальность этой болезни сегодня в Украине между 2,5-2,9%, то классический грипп – это до 1%, около 0,8% людей умирает. Здесь же (относительно коронавируса. – Ред.) почти втрое больше. Причем есть страны, где эта летальность превышает 10%. То есть каждый десятый человек – это действительно страшно, это катастрофа", – резюмировал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна может столкнуться с еще одним пиком заболеваемости коронавирусом этим летом. По его мнению, это неизбежно, если украинцы не будут придерживаться карантинных ограничений.