Сколько продлится карантин в Украине: эпидемиолог дал прогноз

Карантин в Украине продлится, как минимум, весь 2021 год.

Такой прогноз в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV высказал врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита. По его словам, причина состоит в том, что раньше не сможет сформироваться коллективный иммунитет, а вакцина от коронавируса не будет широко доступна.

"Поэтому готовимся к адаптивному карантину, который сейчас вводится правительством в течение длительного времени", – сказал он.

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Медик добавил, что, вопреки ожиданиям, коронавирус не ведет себя как типичное острое респираторное заболевание и вряд ли будет иметь сезонный характер. "Он будет постоянно присутствовать в обществе до тех пор, пока мы не переболеем достаточно, чтобы сформировать коллективный иммунитет, или пока не будет создана вакцина", – допустил эпидемиолог.

Полную версию блиц-интервью с Владимиром Курпитой читайте на OBOZREVATEL в субботу, 1 августа.

Как писал OBOZREVATEL, в Минздраве заявили, что эпидемия коронавируса имеет несколько иной сценарий в Украине, чем в Европе. Так, в Украине фиксируется значительно меньшее количество инфицирования и летальных случаев от COVID-19 среди пожилых, однако больше – среди детей и беременных.