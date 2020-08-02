Сколько продлится карантин в Украине: эпидемиолог дал прогноз
Карантин в Украине может затянуться на полтора года
Коронавирус не будет сезонной инфекцией, он будет присутствовать постоянно
Окончание карантина возможно, когда сформируется коллективный иммунитет или вакцина от него станет широкодоступной
Сколько продлится карантин в Украине: эпидемиолог дал прогноз.
Карантин в Украине продлится, как минимум, весь 2021 год.
Такой прогноз в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV высказал врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита. По его словам, причина состоит в том, что раньше не сможет сформироваться коллективный иммунитет, а вакцина от коронавируса не будет широко доступна.
"Поэтому готовимся к адаптивному карантину, который сейчас вводится правительством в течение длительного времени", – сказал он.
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Медик добавил, что, вопреки ожиданиям, коронавирус не ведет себя как типичное острое респираторное заболевание и вряд ли будет иметь сезонный характер. "Он будет постоянно присутствовать в обществе до тех пор, пока мы не переболеем достаточно, чтобы сформировать коллективный иммунитет, или пока не будет создана вакцина", – допустил эпидемиолог.
Полную версию блиц-интервью с Владимиром Курпитой читайте на OBOZREVATEL в субботу, 1 августа.
Как писал OBOZREVATEL, в Минздраве заявили, что эпидемия коронавируса имеет несколько иной сценарий в Украине, чем в Европе. Так, в Украине фиксируется значительно меньшее количество инфицирования и летальных случаев от COVID-19 среди пожилых, однако больше – среди детей и беременных.