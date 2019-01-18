Ни у кого не возникает сомнений: платить или нет сантехнику, заменившему кран, или мастеру на СТО, отремонтировавшему машину, но когда речь заходит об оплате услуг врача, часть общества недоуменно пожимает плечами: "За что? Он и так должен".

Ментально мы продолжаем пребывать в уверенности, что имеем право на бесплатный медицинский труд, начисто забывая о том, что работа медика (а уровень его ответственности явно выше, чем у сантехника) тоже должна достойна оплачиваться.

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В 2006-м я участвовала в принятии Этического кодекса врача Украины на съезде медиков в Евпатории. Среди прочих в этом документе есть такие положения: "Врач ни в коем случае не должен терять профессиональной независимости", "При принятии врачом профессиональных решений мотивы личной выгоды, удовлетворение собственных амбиций не должны преобладать", "Вымогание вознаграждения от пациентов, не предусмотренного законодательно, является преступным и аморальным".

Абсолютно согласна: врачом ни в коем случае не должна двигать алчность. Специалист из государственной больницы не должен вымогать деньги за то, что обязан делать по долгу службы, или за то, чего не обязан – например, выдавать без показаний больничный лист или госпитализировать вне очереди. Хорошему врачу нет нужды ввязываться в грязные игры, но для этого он должен быть финансово независимым, только в таком случае он может оказывать квалифицированную помощь.

То, что точно должен врач, по моему убеждению, так это быть лидером мнений, идти в авангарде общества и иметь достойный доход для того, чтобы, например, организовать при желании свою частную практику, участвовать в медицинских конференциях, покупать современное оборудование для кабинетов, учиться, развиваться, повышать квалификацию и свою эффективность. Может ли позволить себе это обычный врач из государственной больницы? Увы.

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Но при этом по привычке от него мы ожидаем многого: хорошее образование и качественное лечение в соответствии с принципами доказательной медицины; информирования о том, что, как и зачем, и почему для лечения сейчас нужна не та таблетка, а именно эта. Мы ждем, что специалист, в случае чего, отправит нас на профильную консультацию в проверенное место к надежному коллеге, и будет, безусловно, стоять на страже наших финансовых интересов, выписывая лекарства – самые эффективные и дешевые из всех возможных.

Нам кажется, что это данность, на которую имеем право по умолчанию. Но на деле сталкиваемся с врачами разного уровня подготовки (не все в состоянии и в настроении повышать свой профессионализм), не каждый медик в силу жизненной философии и отведенных по протоколу восьми минут на прием одного пациента готов обсуждать с ним тонкости лечения и думать о минимизации его расходов. Но если вам повезло встретить доктора, который соответствует всем ожидаемым параметрам – считайте это большой удачей и будьте ему благодарны.

Не помню автора высказывания: "Самый неблагодарный труд – тот, за который получаешь одни благодарности", но разделяю его мнение. Даже отец медицины Гиппократ в своих наставлениях ученикам советует лишь иногда лечить бесплатно, а, определяя сумму гонорара, придерживаться таких принципов: "И я советую, чтобы ты не слишком негуманно вел себя, но чтобы обращал внимание и на обилие средств (у больного) и на их умеренность, а иногда лечил бы и даром, считая благодарную память выше минутной славы".

На самом деле благодарность может выражаться в самых разных формах, это не обязательно и не всегда деньги в конверте. Шоколад и коньяк (якобы моветон для врачей – наелись уже и напились), если от души – очень подойдут. Будет прекрасно, если вы напишите благодарственный отзыв на сайте больницы/клиники, отправите письмо с теплыми словами о своем лечащем враче главврачу, и его зачитают на оперативке.

Просто элементарное человеческое спасибо – это тоже приятно. Главный критерий – благодарность в любом ее проявлении должна быть искренней, а не выпрошенной и выдавленной из пациента самим медиком.

Понятно, что быть хорошим врачом на государственную зарплату в Украине непросто. Человеку в белом халате нужно иметь твердые моральные принципы, чтобы не потерять лицо, оставаться честным с самим собой и не погрязнуть в малой медицинской коррупции. На мой взгляд, есть несколько простых способов для победы над ней и укрепления духа врача. Вот список: всем благотворительным фондам при больницах выдать кассовые аппараты и официально проводить все взносы – это первое. Стандартизировать лечение, чтобы врачи работали по протоколам доказательной медицины, как это происходит в цивилизованном мире, а не как кому вздумается – это второе. Третье – важно реформировать фармнадзор особенно по части контроля за назначением и продажей отдельных групп лекарств. И четвертое, главное – повысить зарплату врачу, ведь он не должен думать, где взять деньги на пропитание, а спокойно оказывать помощь. Must have для врача – возможность учиться, развиваться и отдыхать дважды в год, иначе профессиональное выгорание (а у медиков черный пояс в этом "единоборстве") отразится не только на нем, но и на его пациентах. Врач не должен сгорать, светя другим, иначе в мире станет очень темно.

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