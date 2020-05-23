Сколько областей Украины не готовы к смягчению карантина: список

Общество 14:52, 23.05.2020 Обновлено: 15:22, 23.05.2020

Девять областей Украины остаются неготовыми к ослаблению карантина в связи с пандемией коронавируса.

Пресс-служба Министерства здравоохранения обновила таблицу готовности областей к следующему этапу смягчения карантина (чтобы посмотреть список, доскролльте до конца страницы).

Киев получил разрешение на ослабление карантина

Так, по состоянию на 23 мая усиленные карантинные ограничения продолжаются в Днепропетровской, Донецкой, Волынской, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях.

При этом Киев, который сутки назад был неготов к ослаблению карантина, уже получил на это разрешение.

Напомним, что для перехода к следующему этапу областям необходимо соответствовать трем критериям: уровень заболеваемости, загруженность коек и охват тестирования.

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