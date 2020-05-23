Сколько областей Украины не готовы к смягчению карантина: список
Девять областей Украины остаются неготовыми к ослаблению карантина в связи с пандемией коронавируса.
Пресс-служба Министерства здравоохранения обновила таблицу готовности областей к следующему этапу смягчения карантина (чтобы посмотреть список, доскролльте до конца страницы).
Так, по состоянию на 23 мая усиленные карантинные ограничения продолжаются в Днепропетровской, Донецкой, Волынской, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях.
При этом Киев, который сутки назад был неготов к ослаблению карантина, уже получил на это разрешение.
Напомним, что для перехода к следующему этапу областям необходимо соответствовать трем критериям: уровень заболеваемости, загруженность коек и охват тестирования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 июня, однако ослабил запреты, действовавшие до 22 мая.
Страна перешла на адаптивную модель карантина. О том, какие ограничения сняли и в каких регионах – читайте в нашем материале.