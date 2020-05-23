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23 мая • обновлено в 15:21
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Сколько областей Украины не готовы к смягчению карантина: список

2.3т
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Девять областей Украины остаются неготовыми к ослаблению карантина в связи с пандемией коронавируса.

Пресс-служба Министерства здравоохранения обновила таблицу готовности областей к следующему этапу смягчения карантина (чтобы посмотреть список, доскролльте до конца страницы).

Киев получил разрешение на ослабление карантина

Киев получил разрешение на ослабление карантина

Так, по состоянию на 23 мая усиленные карантинные ограничения продолжаются в Днепропетровской, Донецкой, Волынской, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях.

При этом Киев, который сутки назад был неготов к ослаблению карантина, уже получил на это разрешение.

Напомним, что для перехода к следующему этапу областям необходимо соответствовать трем критериям: уровень заболеваемости, загруженность коек и охват тестирования.

Сколько областей Украины не готовы к смягчению карантина: список

Как сообщал OBOZREVATEL:

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