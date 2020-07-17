Как заразиться COVID-19 от инфицированного: в ВОЗ сказали, сколько нужно времени

Чтобы заразиться COVID-19, достаточно находится за метр или ближе от активного переносчика по меньшей мере 15 минут.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в интервью НВ заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. Он отметил, что главным источником заражения являются люди с симптомами, хотя бессимптомные случаи изучать сложно.

"Типичная ситуация – загруженное метро или эскалатор, перегруженные автобусы", – сказал Хабихт.

Как подчеркнул он, подобные условия создают близкую к 100-процентной вероятность заразиться.

При этом Украина – одна из пяти-шести европейских стран, где с середины июня ускорился рост новых случаев коронавируса, а репродуктивное число SARS-CoV-2 больше единицы, обратил внимание представитель ВОЗ. Он добавил, что смертность в стране остается относительно низкой – 2-3%.

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 17 июля, в Украине официально подтверждены 57 264 случая коронавирусной инфекции. Из них 809 обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 1 456 человек (+11 за сутки), а 29 769 пациентов (+838) полностью побороли болезнь.