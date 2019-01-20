''Держится на соплях'': журналист ужаснул сеть снимками из поезда "Укрзалізниці"

В сети опубликовали ужасающие фото с плацкартного вагона поезда, следующего из Бердянска в Киев.

Соответствующий пост на своей странице в Facebook сделал украинский журналист Александр Шапиров, эмоционально прокомментировав увиденное: "Ужас, просто ужас".

"Сколько? Сколько это можно терпеть? Все дрожит, разваливается, держится на соплях. Да, конечно, если я взял плацкарт, то не имею права требовать комфорта, как в СВ. Но убрать туалет, починить стол, заменить окно (которое почему-то залепили тряпками, но все равно дует) – это обычные вещи, как говорится "само собой разумеющееся". Стекло грязное", – описывает увиденное журналист.

К тому же, по словам Шапирова, проводник вагона также был в ненадлежащем виде: "Проводника сразу не узнаешь, потому что он в спортивках. Спецформу не надел. Сидит слушает в своем купе "Орел, решка, ты гонишь? Канешна ...", – добавляет он.

Facebook Шапирова

Еще одно замечание журналиста было по скорости поезда, из-за чего до конечной станции – Киева – пассажиры прибыли с опозданием.

"Этот поезд едет, нет, ну как едет, ползет в Киев из Бердянска 17 часов, и может остановиться в поле на 15 минут, затем поехать, затем снова остановиться. Затем задержаться на какой-то станции. И в итоге вы приедете с плохим настроением и с опозданием", – возмущенно отмечает он.

На пост Шапирова в комментариях отреагировал начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзалізниці" Александр Красноштан, который пообещал разобраться с ситуацией.

"Нам очень жаль, что вы столкнулись с такой проблемой. Мы обязательно разберемся. Просьба, если вам не сложно, отразите пожалуйста эти недостатки в книге жалоб и предложений", – написал чиновник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

"Укрзалізниця" увеличила цены на пользование комплектом постельного белья в поезде, а также подняла стоимость чая, кофе и питьевой воды.

Компания "Укрзалізниця" с 15 января 2019 ввела новые тарифы на оформление коллективных пассажирских перевозок.

23 декабря, пассажирский поезд №358Л застрял посреди поля в Тернопольской области на несколько часов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!