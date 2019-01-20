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''Держится на соплях'': журналист ужаснул сеть снимками из поезда "Укрзалізниці"

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В сети опубликовали ужасающие фото с плацкартного вагона поезда, следующего из Бердянска в Киев.

Соответствующий пост на своей странице в Facebook сделал украинский журналист Александр Шапиров, эмоционально прокомментировав увиденное: "Ужас, просто ужас".

"Сколько? Сколько это можно терпеть? Все дрожит, разваливается, держится на соплях. Да, конечно, если я взял плацкарт, то не имею права требовать комфорта, как в СВ. Но убрать туалет, починить стол, заменить окно (которое почему-то залепили тряпками, но все равно дует) – это обычные вещи, как говорится "само собой разумеющееся". Стекло грязное", – описывает увиденное журналист.

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К тому же, по словам Шапирова, проводник вагона также был в ненадлежащем виде: "Проводника сразу не узнаешь, потому что он в спортивках. Спецформу не надел. Сидит слушает в своем купе "Орел, решка, ты гонишь? Канешна ...", – добавляет он.

''Держится на соплях'': журналист ужаснул сеть снимками из поезда "Укрзалізниці"

Facebook Шапирова

''Держится на соплях'': журналист ужаснул сеть снимками из поезда "Укрзалізниці"
''Держится на соплях'': журналист ужаснул сеть снимками из поезда "Укрзалізниці"

Еще одно замечание журналиста было по скорости поезда, из-за чего до конечной станции – Киева – пассажиры прибыли с опозданием.

"Этот поезд едет, нет, ну как едет, ползет в Киев из Бердянска 17 часов, и может остановиться в поле на 15 минут, затем поехать, затем снова остановиться. Затем задержаться на какой-то станции. И в итоге вы приедете с плохим настроением и с опозданием", – возмущенно отмечает он.

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На пост Шапирова в комментариях отреагировал начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзалізниці" Александр Красноштан, который пообещал разобраться с ситуацией.

"Нам очень жаль, что вы столкнулись с такой проблемой. Мы обязательно разберемся. Просьба, если вам не сложно, отразите пожалуйста эти недостатки в книге жалоб и предложений", – написал чиновник.

''Держится на соплях'': журналист ужаснул сеть снимками из поезда "Укрзалізниці"

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Место
Украина
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Serov Oleg
Serov Oleg
нерабам сойдет
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Хохлосранов Алексей
Хохлосранов Алексей
Всё нормально, це Европа))
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Motuz Platon
Motuz Platon
Хохлосранов Алексей, Нет, это как раз последствия рассейской жопы. У вас это обычные, у нас их совсем немного осталось. Европа, - это Интерсити. Реально в Украине плацкарт не нужен, потому и приходится ему ехать долго нудно и с кучей остановок, чтобы не приехать в конечный пункт среди ночи.
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