Сколько лечат от коронавируса: озвучен максимальный срок

Для полного выздоровления от коронавируса Covid-19 может потребоваться до 6 недель, в тяжелых случаях – несколько месяцев.

Об этом в ходе брифинга в понедельник, 9 марта, заявил доктор Майк Райан, исполнительный директор Программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения, передает CNN.

"Чтобы выздороветь от этой болезни, требуется до шести недель. Людям, которые страдают от очень тяжелых симптомов, могут потребоваться месяцы, чтобы излечиться", – поделился он.

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Райан добавил, что выздоровление фиксируют у пациента, у которого больше нет симптомов, и есть два последовательных отрицательных теста на вирус за один день, но в некоторых странах "выздоровление" может измеряться по-разному.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день не существует специальных лекарств для лечения коронавирусной болезни, но инфицированные могут выздоравливать самостоятельно при надлежащем медицинском уходе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно. что мужчины гораздо чаще умирают от коронавируса, чем женщины. Угроза для детей также является существенно меньшей.

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