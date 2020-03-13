Сколько коронавирус живет в организме: появился окончательный ответ

Коронавирус COVID-19 может оставаться в организме в течение пяти недель после заражения.

К такому выводу пришли врачи из Китайской академии медицинских наук и другие авторы статьи в британском медицинском журнале The Lancet. Исследования показали, что патоген задерживается в дыхательных путях. Его следы выявили в том числе у пациентов, с момента заражения которых прошло порядка 20 дней.

Ученые изучили медицинские записи и лабораторные анализы 191 человека с COVID-19, включая анализы 54 людей, умерших от инфекции. Все они лечились в двух больницах китайского города Ухань, с которого началось распространение вируса. Для сравнения, в случае с атипичной пневмонией нахождение вируса в дыхательных путях в течение четырех недель после заражения фиксировалось только у трети пациентов.

Коронавирус может оставаться в организме в течение пяти недель

Сейчас рекомендуемый период изоляции после заражения составляет 14 дней. Предполагается, что этого срока достаточно для предотвращения распространения вируса. Однако если переболевшие пациенты действительно остаются заразными спустя несколько дней после исчезновения симптомов, они могут невольно передать его другим людям.

Напомним, что накануне Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса пандемией. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в ближайшее время может ожидаться рост числа случаев заражения и стран, охваченных заболеванием.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению западных СМИ и украинского Совета нацбезопасности и обороны, смертельный коронавирус COVID-19 мог быть создан в китайской лаборатории.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!