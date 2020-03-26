Сколько коронавирус живет на поверхностях: в Минздраве дали ответ

Коронавирусы могут жить на поверхностях до пяти дней. Однако конкретные сроки зависят от типа поверхности, температуры и влажности окружающей среды.

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Такое объяснение появилось на странице Центра общественного здоровья Украины в Facebook. Учитывая такой срок выживаемости коронавирусов, медики призвали граждан дезинфицировать контактные поверхности – ручки дверей, перила, предметы общего пользования и тому подобное.

Способность к выживанию коронавируса на поверхностях Facebook Центра общественного здоровья Украины

"Ежедневно очищайте и дезинфицируйте поверхности, которых часто касаетесь: дверные ручки, прикроватные тумбочки, каркасы кровати и другая мебель для спальни. Используйте для этого обычные бытовые дезинфицирующие средства с 1% хлора", – говорится в рекомендациях.

Кроме того, украинцам посоветовали хотя бы раз в день дезинфицировать 1% раствором хлора ванну и унитаз. Что касается одежды и белья, то их можно стирать с порошком в машине при температуре 90°C и тщательно высушивать.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор медицинских наук, вирусолог Алла Мироненко заявила, что украинцам вовсе необязательно перемывать все упаковки продуктов, принесенные из супермаркетов. Ведь риск заразиться коронавирусом через них, по сути, минимален. Вместо этого она посоветовала мыть руки в обычном порядке и перед едой.

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