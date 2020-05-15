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16 мая • обновлено в 03:10
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Сколько еще детей суррогатные матери в Украине вынашивают для иностранцев: Денисова назвала цифры

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В Украине в течение нескольких месяцев должны родиться еще 52 ребенка от суррогатных матерей. И это только в одной киевской клинике, вокруг которой разгорелся скандал из-за невозможности родителями забрать младенцев.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время трансляции на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы понимаем, что это процесс рождения не зависит от карантинных мероприятий. Поэтому сейчас мы в ожидании еще 52 детей, которые будут рождаться в течение полутора-двух месяцев только в этой клинике", – отметила омбудсмен.

Сколько еще детей суррогатные матери в Украине вынашивают для иностранцев: названы цифры

Она также добавила, что организует видеоконференцию с родителями детей, во время которой будут обсуждать возможности того, как они смогут попасть к новорожденным.

"Я думаю, что это вопрос (приезда родителей. – Ред.) нескольких недель. Они сначала напишут на меня все документы. Некоторые родители уже заказали чартер, которых ждут. Но чартер – это небо. Дают разрешение на полет только в случае, если есть разрешение на то, что будут что-то или кого-то вывозить. Поэтому сначала делаем разрешение, потом они прилетают и забирают своих детей", – пояснила Денисова.

Ранее она рассказала, что сейчас по всей Украине на родителей ждут более 100 детей, рожденных в разных медицинских центрах суррогатного материнства во время карантина. В то же время, если действие ограничений продолжится, их количество может увеличиться и до тысячи.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Родители и дети
Персона
Людмила Денисова
Место
Украина
Теги
суррогатное материнство дети
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