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Сколько будут жить люди в будущем: озвучено невероятное число

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Ученый Стилианос Кампакис пришел к выводу, что Земля через 200 лет будет максимально комфортной для проживания, а продолжительность жизни увеличится почти до двухсот лет.

Он считает, что причиной длительной жизни станет генная манипуляция и высокий уровень медицины, пишет "Урядовий кур’єр".

По данным исследований, в 2218 будут использоваться гаджеты, встроенные в человека, вместо погони за средствами, люди станут концентрироваться на культурных ценностях.

Сколько будут жить люди в будущем: озвучено невероятное число

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Биологи предсказывают исчезновение гендерной принадлежности. И мужчины, и женщины смогут вынашивать потомство отдельно друг от друга.

Как сообщал OBOZREVATEL, после новогодних праздников жители северного полушария Земли смогут увидеть редкое астрономическое явление — кровавую суперлуну.

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