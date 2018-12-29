Сколько будут жить люди в будущем: озвучено невероятное число

Ученый Стилианос Кампакис пришел к выводу, что Земля через 200 лет будет максимально комфортной для проживания, а продолжительность жизни увеличится почти до двухсот лет.

Он считает, что причиной длительной жизни станет генная манипуляция и высокий уровень медицины, пишет "Урядовий кур’єр".

По данным исследований, в 2218 будут использоваться гаджеты, встроенные в человека, вместо погони за средствами, люди станут концентрироваться на культурных ценностях.

47News

Биологи предсказывают исчезновение гендерной принадлежности. И мужчины, и женщины смогут вынашивать потомство отдельно друг от друга.

Как сообщал OBOZREVATEL, после новогодних праздников жители северного полушария Земли смогут увидеть редкое астрономическое явление — кровавую суперлуну.