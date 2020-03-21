Сколько будет длиться карантин из-за коронавируса: эпидемиолог из Италии назвал сроки

Ограничительные меры в мире из-за коронавируса могут продлиться до лета, а проведение таких массовых мероприятий, как футбольные матчи на стадионах, и вовсе будут запрещены до октября.

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Такой прогноз сделал всемирно известный эпидемиолог Пьерлуиджи Лопалько, который возглавляет оперативную группу Апулии, в интервью La Republica.

"До октября, я думаю, что будет невозможно вернуть людей на стадионы. Я прогнозирую, что ограничительные меры продлятся по крайней мере до лета: меры могут быть смягчены, и мы вернемся к работе, сможем выходить, но все должно быть сделано очень спокойно и осторожно", – отметил профессор.

Вместе с тем, он отметил, что точно сказать, когда пандемия пройдет свой пик, невозможно, ведь пока статистика колебается.

Пьерлуиджи Лопалько La Republica

"Через два-три дня после того, как мы увидим постепенное снижение кривой, мы сможем сказать, что пик достигнут. Сейчас нет смысла делать прогнозы: прогнозные модели на Covid19 сегодня похожи на прогноз погоды. Они работают на 24 часа, они хороши в 48, но уже после 72 часов они уже не надежны, на карту поставлено так много переменных, которые не позволяют предсказывать точно", – говорит Лопалько.

Вместе с тем он отметил, что ограничительные меры, которые принимаются для сдерживания инфекции, могут спасти множество людей. По его словам, замедление распространения коронавируса уже произошло и вскоре можно будет увидеть еще одно.

Также эпидемиолог подчеркнул, что люди должны заботиться не о том, когда закончится пандемия, а как именно.

"Мы должны надеяться, что вершины не будет, и что все это будет длиться как можно дольше. Только так, растягивая эпидемию во времени, мы сможем быть уверены, что излечим максимальное количество людей", – сказал Лопалько.

Карантин в мире "Росбалт"

Для подтверждения своих слов он привел пример пандемии испанского гриппа, которая в ХХ веке унесла жизни до 100 млн людей.

"Covid очень похож на ту болезнь, которая между 1918 и 1920 годами привела к тому, что 500 млн заболели и 50-100 млн погибли. Так же было бы сегодня, если бы у нас не было интенсивной терапии и если бы мы не принимали решительных мер по ограничению инфекции. Все может длиться месяц, и мы оставим после себя 100 миллионов смертей. Мы никогда не сможем принять такой ужас, правда?" – объяснил необходимость длительного течения пандемии профессор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Германии приблизились к прорыву в изучении коронавируса, который в будущем может позволить остановить его размножение. Они воссоздали трехмерную модель белка протеазы, который отвечает за распространение вируса.

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