Сколько аппаратов ИВЛ есть в Украине и кому они нужны: Степанов озвучил детали

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина достаточно обеспечена аппаратами искусственной вентиляции легких. Также он подчеркнул, что в их применении нуждаются только сверхтяжелые пациенты.

Во время брифинга 16 августа глава министерства отметил, что сейчас в больницах, где лечат больных COVID-19, есть 3 700 аппаратов ИВЛ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если мы говорим о количестве аппаратов искусственной вентиляции легких, которые находятся в больницах, определенных для лечения больных COVID-19, то мы существенно увеличили его. Это около 3 700 аппаратов ИВЛ", – заверил Степанов.

"Но аппараты ИВЛ применяются при лечении исключительно по медицинским показаниям. И не всегда в этом нуждаются. Только когда очень тяжелое течение болезни и когда сильно развивается дыхательная недостаточность", – пояснил глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи Харьковской областной инфекционной больницы пожаловались на катастрофическую ситуацию в реанимации лечебного учреждения. По их словам, пациентов приходится подключать к аппаратам ИВЛ даже в отделениях.