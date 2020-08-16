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Сколько аппаратов ИВЛ есть в Украине и кому они нужны: Степанов озвучил детали

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
1,8 т.
Аппараты искусственной вентиляции легких

Аппараты искусственной вентиляции легких. ІТС.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина достаточно обеспечена аппаратами искусственной вентиляции легких. Также он подчеркнул, что в их применении нуждаются только сверхтяжелые пациенты.

Во время брифинга 16 августа глава министерства отметил, что сейчас в больницах, где лечат больных COVID-19, есть 3 700 аппаратов ИВЛ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если мы говорим о количестве аппаратов искусственной вентиляции легких, которые находятся в больницах, определенных для лечения больных COVID-19, то мы существенно увеличили его. Это около 3 700 аппаратов ИВЛ", – заверил Степанов.

"Но аппараты ИВЛ применяются при лечении исключительно по медицинским показаниям. И не всегда в этом нуждаются. Только когда очень тяжелое течение болезни и когда сильно развивается дыхательная недостаточность", – пояснил глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи Харьковской областной инфекционной больницы пожаловались на катастрофическую ситуацию в реанимации лечебного учреждения. По их словам, пациентов приходится подключать к аппаратам ИВЛ даже в отделениях.

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УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов
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  2. Общество