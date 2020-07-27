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Скниловская трагедия произошла 18 лет назад: фото, видео, воспоминания очевидцев

Анна Паскевич
Общество
4,5 т.
Трехлетний Остап Хмель, мать которого, Галина Хмель, погибла в Скниловской катастрофе, закрыв собой сына

Трехлетний Остап Хмель, мать которого, Галина Хмель, погибла в Скниловской катастрофе, закрыв собой сына. Courtesy Photos

18 лет назад, 27 июля 2002 года, произошла Скниловская трагедия – крупнейшая катастрофа в истории авиационных шоу по количеству погибших.

В тот день на Скниловском аэродроме во Львове праздновали 60-ю годовщину 14 авиационного корпуса Военно-воздушных сил Украины. Во время завершения фигуры высшего пилотажа "полупетля" истребитель Су-27УБ рухнул в толпу зрителей, вследствие чего погибли 77 человек, включая 28 детей, около 250 человек пострадали. В годовщину трагедии OBOZREVATEL предлагает вспомнить события того дня и публикует свидетельства очевидцев о катастрофе.

Скниловская трагедия: как все было

27 июля 2002 года во время празднования, посвященного 60-летию 14 авиационного корпуса Военно-воздушных сил Украины, опытный экипаж пилотов первого класса группы "Украинские соколы" полковники Владимир Топонарь и Юрий Егоров выполняли фигуры высшего пилотажа. Посмотреть на зрелище собралось около 10 тысяч человек.

Изначально для шоу был подготовлен МиГ-29УБ из состава 114-й бригады тактической авиации, однако из-за погодных условий он не смог вылететь из Ивано-Франковска. Вместо МиГа был поднят Су-27УБ из состава 9-го истребительного авиационного полка.

В 12:52 истребитель, завершая "полупетлю" на слишком малой высоте, в попытке выйти из виража вверх, стал быстро терять высоту. Самолет сначала зацепил дерево, потом крылом землю, несколько раз перевернулся и влетел в толпу людей, после чего взорвался и загорелся.

Оба пилота катапультировались уже после контакта с землей и понесли лишь незначительные повреждения в результате перегрузок при катапультировании. Около 20 машин скорой помощи и пожарные команды прибыли для спасения пострадавших.

Самолет влетел в толпу людей, после чего взорвался и загорелся

Самолет влетел в толпу людей, после чего взорвался и загорелся (архивное фото)

Воспоминания очевидцев

Родные погибших в Скниловской трагедии до сих пор не могут прийти в себя. Тогда за каждого погибшего родственникам выплатили от 10 до 100 тысяч гривен. Меньшие суммы получили пострадавшие, сообщает "5 канал". Очевидцы катастрофы и родственники жертв ежегодно вспоминают трагедию:

  • "Дым был, пожар и противный запах. Были тела разбросаны, травмированные люди, крик, вопль, писк, визг. Тогда сразу начали эвакуировать всех людей".

  • "Я тоже мог быть жертвой. Когда самолет начал падать, то стал косить людей своим крылом. Это было кровавое месиво. Повсюду были тела без рук и ног, а кровь лилась рекой".

  • "Здесь был мой ребенок со своими коллегами – они все погибли. Все трое погибли. Мы были в таком шоке, что искали их целую ночь и целый день".

  • "Суббота, хороший солнечный день. Вся семья собралась вместе. Я привез своих детей, а потом их всех забрал из морга. Эту рану время не исцелит".

  • "Я был совсем маленьким и помню тот день больше по рассказам родителей, которые меня туда привезли. У меня до сих пор стоит перед глазами картина, как падает самолет, идет дым, все кричат, сильный шум стоит вокруг. Не помню, чтобы очень испугался, но мама мне рассказывала, что я потом не мог нормально спать несколько дней", – рассказал Gazeta.ua Юрий Пасенченко, которому тогда было всего 6 лет.

Кто ответил за случившееся

Наказание за авиакатастрофу понесли около десяти человек, пятеро из них были арестованы.

Владимир Топонарь, командир Су-27, был приговорён к 14 годам лишения свободы. Вышел на свободу через 11 лет.

Юрий Егоров, второй пилот Су-27, был приговорён к 8 годам лишения свободы. Вышел на свободу через 2,5 года.

Наказание за авиакатастрофу понесли около десяти человек

Наказание за авиакатастрофу понесли около десяти человек (архивное фото)

Анатолий Третьяков, заместитель командующего 14-м авиакорпусом, был приговорён к 6 годам заключения.

Юрий Яцюк, заместитель руководителя полётами, приговорён к 6 годам заключения.

Анатолий Лукиных, начальник службы безопасности полетов 14-го авиакорпуса, приговорён к 4 годам лишения свободы условно. Также им всем были присуждены штрафы. Никто из обвиняемых своей вины в трагедии не признал.

Владимир Топонарь, Юрий Яцюк и Анатолий Третьяков

Владимир Топонарь, Юрий Яцюк и Анатолий Третьяков (архивное фото)

Уже после своего освобождения в одном из интервью Владимир Топонарь вспомнил день трагедии и рассказал, что происходило в кабине самолета:

Во время шоу мне нужно было выполнить несколько элементов высшего пилотажа, на них отводились считанные минуты. Я заметил, что тяга обоих двигателей уменьшилась, скорость упала. Но причина неисправности так и осталась невыясненной! Тем временем на земле уверенно приказывали продолжать полет. Во время исполнения последней фигуры – косой петли с поворотом – самолет стал неуправляемым. На суде говорили, что летчик ошибся по неопытности. Впрочем, у меня 27 лет авиастажа, более двух тысяч часов налета, я был в составе группы "Украинские соколы". Такие элементы выполнял десятки раз. В момент, когда Су-27 чиркнул крылом о землю, я понял, что через несколько секунд погибну. Однако до последнего надеялся, что истребитель еще можно поднять, вернуть в небо – и прилагал к этому все усилия. Тогда второй пилот Юрий Егоров нажал на катапульту, и мы с ним вдвоем вместе с сиденьями вылетели в воздух.

Как сообщал OBOZREVATEL, над Тихим океаном в Boeing попала молния: самолет экстренно сел.

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