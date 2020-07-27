Скниловская трагедия произошла 18 лет назад: фото, видео, воспоминания очевидцев

18 лет назад, 27 июля 2002 года, произошла Скниловская трагедия – крупнейшая катастрофа в истории авиационных шоу по количеству погибших.

В тот день на Скниловском аэродроме во Львове праздновали 60-ю годовщину 14 авиационного корпуса Военно-воздушных сил Украины. Во время завершения фигуры высшего пилотажа "полупетля" истребитель Су-27УБ рухнул в толпу зрителей, вследствие чего погибли 77 человек, включая 28 детей, около 250 человек пострадали. В годовщину трагедии OBOZREVATEL предлагает вспомнить события того дня и публикует свидетельства очевидцев о катастрофе.

Скниловская трагедия: как все было

27 июля 2002 года во время празднования, посвященного 60-летию 14 авиационного корпуса Военно-воздушных сил Украины, опытный экипаж пилотов первого класса группы "Украинские соколы" полковники Владимир Топонарь и Юрий Егоров выполняли фигуры высшего пилотажа. Посмотреть на зрелище собралось около 10 тысяч человек.

Изначально для шоу был подготовлен МиГ-29УБ из состава 114-й бригады тактической авиации, однако из-за погодных условий он не смог вылететь из Ивано-Франковска. Вместо МиГа был поднят Су-27УБ из состава 9-го истребительного авиационного полка.

В 12:52 истребитель, завершая "полупетлю" на слишком малой высоте, в попытке выйти из виража вверх, стал быстро терять высоту. Самолет сначала зацепил дерево, потом крылом землю, несколько раз перевернулся и влетел в толпу людей, после чего взорвался и загорелся.

Оба пилота катапультировались уже после контакта с землей и понесли лишь незначительные повреждения в результате перегрузок при катапультировании. Около 20 машин скорой помощи и пожарные команды прибыли для спасения пострадавших.

Самолет влетел в толпу людей, после чего взорвался и загорелся (архивное фото)

Воспоминания очевидцев

Родные погибших в Скниловской трагедии до сих пор не могут прийти в себя. Тогда за каждого погибшего родственникам выплатили от 10 до 100 тысяч гривен. Меньшие суммы получили пострадавшие, сообщает "5 канал". Очевидцы катастрофы и родственники жертв ежегодно вспоминают трагедию:

"Дым был, пожар и противный запах. Были тела разбросаны, травмированные люди, крик, вопль, писк, визг. Тогда сразу начали эвакуировать всех людей".

"Я тоже мог быть жертвой. Когда самолет начал падать, то стал косить людей своим крылом. Это было кровавое месиво. Повсюду были тела без рук и ног, а кровь лилась рекой".

"Здесь был мой ребенок со своими коллегами – они все погибли. Все трое погибли. Мы были в таком шоке, что искали их целую ночь и целый день".

"Суббота, хороший солнечный день. Вся семья собралась вместе. Я привез своих детей, а потом их всех забрал из морга. Эту рану время не исцелит".

"Я был совсем маленьким и помню тот день больше по рассказам родителей, которые меня туда привезли. У меня до сих пор стоит перед глазами картина, как падает самолет, идет дым, все кричат, сильный шум стоит вокруг. Не помню, чтобы очень испугался, но мама мне рассказывала, что я потом не мог нормально спать несколько дней", – рассказал Gazeta.ua Юрий Пасенченко, которому тогда было всего 6 лет.

Кто ответил за случившееся

Наказание за авиакатастрофу понесли около десяти человек, пятеро из них были арестованы.

Владимир Топонарь, командир Су-27, был приговорён к 14 годам лишения свободы. Вышел на свободу через 11 лет.

Юрий Егоров, второй пилот Су-27, был приговорён к 8 годам лишения свободы. Вышел на свободу через 2,5 года.

Наказание за авиакатастрофу понесли около десяти человек (архивное фото)

Анатолий Третьяков, заместитель командующего 14-м авиакорпусом, был приговорён к 6 годам заключения.

Юрий Яцюк, заместитель руководителя полётами, приговорён к 6 годам заключения.

Анатолий Лукиных, начальник службы безопасности полетов 14-го авиакорпуса, приговорён к 4 годам лишения свободы условно. Также им всем были присуждены штрафы. Никто из обвиняемых своей вины в трагедии не признал.

Владимир Топонарь, Юрий Яцюк и Анатолий Третьяков (архивное фото)

Уже после своего освобождения в одном из интервью Владимир Топонарь вспомнил день трагедии и рассказал, что происходило в кабине самолета:

Во время шоу мне нужно было выполнить несколько элементов высшего пилотажа, на них отводились считанные минуты. Я заметил, что тяга обоих двигателей уменьшилась, скорость упала. Но причина неисправности так и осталась невыясненной! Тем временем на земле уверенно приказывали продолжать полет. Во время исполнения последней фигуры – косой петли с поворотом – самолет стал неуправляемым. На суде говорили, что летчик ошибся по неопытности. Впрочем, у меня 27 лет авиастажа, более двух тысяч часов налета, я был в составе группы "Украинские соколы". Такие элементы выполнял десятки раз. В момент, когда Су-27 чиркнул крылом о землю, я понял, что через несколько секунд погибну. Однако до последнего надеялся, что истребитель еще можно поднять, вернуть в небо – и прилагал к этому все усилия. Тогда второй пилот Юрий Егоров нажал на катапульту, и мы с ним вдвоем вместе с сиденьями вылетели в воздух.

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