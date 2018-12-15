Склоним головы. Сегодня в великий день обретения единой независимой Украинской православной церкви, в бою на Донбассе пал смертью храбрых один из выдающихся украинцев нашего времени - херсонец Денис Лошкарев. Бывший директор юридической фирмы, активный участник Революции Достоинства, который выезжал постоянно в Киев, в Мариинском парке 18 февраля 2014-го он с товарищами стоял в первом ряду, защищал Майдан, затем был один из лидеров Самообороны Херсона, давшей отпор пророссийскому движению в области, затем война - более четырех лет на фронте, и вот сегодня... он погиб в бою как снайпер батальона НГУ "Донбасс".

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Денис ничего не говорил о своей боевой работе, еще до войны он стал прекрасным охотником, отличным спортсменом. В 2014-м он пошел на фронт в батальон Нацгвардии "Донбасс", и продолжал воевать в составе этой части. Чтобы выходить на фронт и бить врага после отвода Нацгвардии с передовой, Денис как отличный стрелок многое сделал для организации боеспособного подразделения, и получал боевые задачи в составе Сил специальных операций АТО и ООС. Работа была организована масштабно - фото, видео отчеты точных выстрелов, современное вооружение, ночная, дневная оптика, Денис с помощью волонтеров, своих личных средств и помощи государства оснастил снайперов "Донбасса" всем необходимым. Он стал настоящим военным профессионалом.

В июле Денис приехал ко мне на встречу, пообщаться о войне, и чтобы выяснить, почему его группу вывели с передовой, если там продолжают работать снайперы противника? Почему говорят, что война закончилась, если она продолжается? Что делать и как повлиять на это? Я позвонил в руководство ООС, мне отметили, что вывести снайперов Нацгвардии с передовой - решение высшего командования, под предлогом, что "на фронте все тихо".

Я сказал Денису тогда, что война продолжается и затишье временное. Что российские снайперы продолжают действовать и у нас будут новые потери. И тогда снова Дениса получит боевое задание.

Его беспокоила война, старый боевой товарищ с 14-го года, который заболел онкологией и надо было собрать средства, он переживал, что Россия может атаковать, и надо их бить прямо сейчас. А личной славы и известности он не искал, говорить о херсонской политике не хотел...

Большой, могучий телом и духом человек, мотивированный и целеустремленный. Осталась семья, жена и трое детей...

Спи спокойно, Герой и Гражданин, ты отдал свою жизнь за свободную Украину...