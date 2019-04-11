"Скинете Путина – станет легче": Береза поставил на место Скабееву в ПАСЕ. Видео

Внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза в очередной раз ярко приструнил скандальную пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву в кулуарах ПАРЕ.

Фрагмент его общения с одиозной пособницей путинского режима показали в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Береза подошел к российским пропагандистам как раз в тот момент, когда они жаловались на перепалки с украинской делегацией в январе, и сразу поставил их на место.

Береза и Скабеева Скриншот видео

"Несмотря на все усилия России, ее послали. Послали давно и надолго. Классика русской поэзии: прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. Вас здесь не хотят видеть. До тех пор, пока вы не уйдете из Крыма, Донбасса, поверьте, вы не будете членом нормального европейского сообщества. Вас никто не хочет видеть. А россиянам я хочу пожелать только одного — когда скинете власть Путина, поверьте, будет жить легче, будет жить проще", — с сарказмом сказал он на камеру россиянам.

Его слова вызвали бурное возмущение у Скабеевой и в студии. Пропагандисты обозвали его хамом и невеждой и даже призывали убрать из кадра.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Скабеевой в ПАСЕ сломалась вся техника после интервью с народным депутатом Украины Березой. Выходить в эфир ей пришлось с телефона.

Напомним, ранее у пропагандистки уже возникал конфликт с Березой. Тогда она пыталась помешать украинской делегации общаться с журналистами и буквально закрыла собой вице-спикера Верховной Рады Украины Ирину Геращенко.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на это разместил гневный пост, в котором пригрозил Березе, что "найдется истинный мужчина, который влепит ему звонкую оплеуху". Береза нашел, чем ответить на угрозы.

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