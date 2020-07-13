Скільки ще треба жертв по провині п'яних водіїв?

Вчора сталася трагедія, яка розбурхала наше суспільство. В один момент не стало сім'ї - чоловіка, жінки та двоє їхніх маленьких дітей, 10-12 років. Винуватець цієї трагедії на момент скоєння ДТП був напідпитку, також він сидів у в'язниці за аналогічний злочин - у 2010 році будучи за кермом збив жінку насмерть (теж будучи в стані сп'яніння)

Що ми маємо сьогодні? Щороку патрульна поліція оформлює більше 100-та тисяч матеріалів за керування автомобілем в стані сп'яніння, з них несуть покарання приблизно 50-60% - невідворотність покарання не працює.

Навколо боротьби з пиятиками за кермом об'єдналися тисячі людей - толерантність у суспільства до таких водіїв знижується, а штрафи збільшуються.

Тоді чому ми постійно бачимо такі жахливі світлини з дорожньо-транспортних пригод де водії напідпитку? Чому законотворці кардинально не змінюють ситуацію ?

Чому у таких водіїв не забирають права керування автомобілем пожиттєво ?

Відповім; всі вище перераховані приклади не будуть ефективними. Головна задача боротьби з пияцтвом за кермом це не покарати, а попередити. Превенція основний дієвий механізм подолати цю проблему.

В минулому скликанні верховної ради України був зареєстрований законопроект - "пункти тверезості" це такі місця, де будуть стояти співробітникі поліції, журналісти, громадські діячі. Поліція буде мати змогу зупиняти всі автомобілі для перевірки водіїв на стан сп'яніння. Ці пункти будуть стояти в хаотичному режимі та змінювати свої дислокації.

Ми цей проект назвали "Чек-поінти" - вони будуть втілювати у водії страх, що їх можуть зупинити будь де.

Коли ці пересувні пункти тверезості будуть стояти, всі водії які проїздять повз, будуть бачити іх та згадувати коли буде приходити думка сідати за кермо на підпитку.

Але щось цей законопроект застряг десь у тонах інших, архівних папках.

Скільки ще треба трагедій, щоб законодавці почали звертати увагу на цю війну на дорогах ?

*Про кримінальні проступки взагалі мовчу. Добре що це не сталося. Прокурори продавали би іх як пиріжки на вокзалі.

Андрій Єрмак Володимир Зеленський – зверніть увагу. Якщо МВС не є драйвером цього процесу, дайте можливість експертам включитись.

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