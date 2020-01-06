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6 января • обновлено в 04:08
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В Украине нашли захоронение девушки с оружием: уникальные подробности

1.5т
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Украинские археологи рассказали о загадочном захоронении девушки с золотой диадемой, обнаруженном летом 2019 года на Бельском городище в Полтавской области. Находки экспонируются в археологическом музее Харьковского университета.

Как пишет ВВС, Бельское городище, где были обнаружены уникальные находки, является одним из крупнейших археологических памятников Европы. Около 2,5 тысяч лет тому назад, в скифские времена, здесь находился большой политический и культурный центр, который отождествляют с городом Геллоном, описанным древнегреческим историком Геродотом.

В могильнике Скоробир, который археологи исследуют последние шесть лет, похоронены знатные лица скифских времен. Статусное захоронение неизвестной девушки, голова которой была увенчана золотой диадемой, археологи датируют VI веком до нашей эры.

В Украине нашли захоронение девушки с оружием: уникальные подробности

По словам археологов, похороненная девушка была около полутора метров ростом и достаточно хрупкая. На это указывали найденные рядом вещи – тоненькие браслеты из бронзы, бусы из горного хрусталя, агата и сердолика.

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Среди истлевших останков был обнаружен череп, раздавленный под тяжестью деревянных балок, на котором была золотая диадема. Сейчас она отреставрирована и выставлена для обозрения посетителей музея.

В Украине нашли захоронение девушки с оружием: уникальные подробности

Главной находкой для археологов стала маленькая бусина в форме жука-скарабея – священного символа древних египтян. Она редкостна для скифских курганов на территории Украины и вероятно является импортом из Египта.

В Украине нашли захоронение девушки с оружием: уникальные подробности

Кроме украшений, в кургане археологи обнаружили оружие – в самом углу захоронения, на расстоянии от девушки, рядом с останками принесенного в жертву козлика. Среди обнаруженных предметов – короткий скифский меч, копье, три комплекта конской сбруи и колчан со стрелами.

Такое оружие характерно для воинского, мужского захоронения, но человеческих останков рядом археологи не нашли. Ученые предполагают, что неизвестный воин мог погибнуть в другом месте, а его оружие было похоронено символически рядом с девушкой, с которой он, вероятно, был как-то связан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сделали революционное открытие о планетах экзопланетах, которые располагаются далеко за пределами Солнечной системы. Они могут иметь более гостеприимные и пригодные условия для зарождения и процветания жизни, чем Земля.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
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