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2 апреля • обновлено в 14:27
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Скидка -30% на самые популярные абонементы в Sport Life

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Сеть фитнес-клубов Sport Life поможет остаться в форме после карантина. Самые популярные абонементы с выгодной скидкой 30%, которые каждый может купить сейчас, а активировать в течение месяца после окончания карантина.

Скидка -30% на самые популярные абонементы в Sport Life
Скидка -30% на самые популярные абонементы в Sport Life
Скидка -30% на самые популярные абонементы в Sport Life

"Сохранение великолепной формы даже на время карантина - важно для клиентов, поэтому мы готовы и дальше помогать им поддерживать себя в форме. Сейчас сложное время для всех, но мы делаем все возможное, чтобы улучшить нашу работу", - комментирует представитель компании.

Компания готова помогать клиентам поддерживать здоровье и активный образ жизни после завершения периода ограничений. Поэтому, самые популярные абонементы со скидкой 30%, каждый может купить уже сейчас, а активировать после завершения карантина.

Приобретите абонементы со скидкой sportlife . ua /30.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
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