Скидки на технику и одежду: топ-6 лучших предложений от онлайн-магазинов

Глеб Иванов Общество 16:11, 6.05.2020 Обновлено: 16:29, 6.05.2020

Весна – самое подходящее время, чтобы навести порядок в шкафу и в жизни, обновить гардероб, наконец-то выбросить не нужные вещи и прикупить что-то новенькое.

Поскольку последний весенний месяц радует нас длительными выходными и приятными скидками в любимых интернет-магазинах, мы решили поделиться с вами самыми интересными акциями.

  • В Answear действует до 60% дисконта на спортивную обувь для женщин, а также в нашем разделе вы сможете найти промокод на дополнительные –14% на весь ассортимент, при покупке от 1700 грн.

  • Майский сейл в Цитрусе – до -65% на технику и электронику, только до 11.05.

  • Intertop – дисконт 30% на женскую обувь летнего сезона.

  • Rozetka – действуют до 25% скидки на телевизоры Samsung.

  • Chicco – в нашем разделе вы сможете найти промокод на дополнительную скидку в размере 100 грн, при оформлении заказа от 1000 грн.

  • В PUMA действуют скидки до 60% на фирменные вещи и обувь.

Самые актуальные скидочные предложения вы всегда сможете найти в нашем разделе Промокоды. Приятного шоппинга!

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