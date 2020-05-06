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6 мая • обновлено в 23:06
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Скидки на технику и одежду: топ-6 лучших предложений от онлайн-магазинов

2.7т
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Весна – самое подходящее время, чтобы навести порядок в шкафу и в жизни, обновить гардероб, наконец-то выбросить не нужные вещи и прикупить что-то новенькое.

Поскольку последний весенний месяц радует нас длительными выходными и приятными скидками в любимых интернет-магазинах, мы решили поделиться с вами самыми интересными акциями.

  • В Answear действует до 60% дисконта на спортивную обувь для женщин, а также в нашем разделе вы сможете найти промокод на дополнительные –14% на весь ассортимент, при покупке от 1700 грн.

  • Майский сейл в Цитрусе – до -65% на технику и электронику, только до 11.05.

Скидки на технику и одежду: топ-6 лучших предложений от онлайн-магазинов

  • Intertop – дисконт 30% на женскую обувь летнего сезона.

  • Rozetka – действуют до 25% скидки на телевизоры Samsung.

  • Chicco – в нашем разделе вы сможете найти промокод на дополнительную скидку в размере 100 грн, при оформлении заказа от 1000 грн.

  • В PUMA действуют скидки до 60% на фирменные вещи и обувь.

Самые актуальные скидочные предложения вы всегда сможете найти в нашем разделе Промокоды. Приятного шоппинга!

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Автор
Глеб Иванов
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