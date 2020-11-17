Ситуация с COVID-19 у нас патовая. Министр говорит, что с такими темпами ситуация будет критической через месяц, но она уже критическая.

Мы проехали по опорным ковидным больницам. Могу привести примеры. Когда мы работали в одной из клиник города Киева, мы стали свидетелями смерти пациента в реанимации – он задохнулся, потому что просто не было кислорода. Почему не было кислорода?

При мне состоялся интереснейший разговор. Сидел я в кабинете с руководством лечебного учреждения. Туда заходит технический работник и на повышенных тонах начинает разговаривать со своим руководителем. Тот говорит, что привезли 12 новых концентраторов, нужно их подключить, чтобы можно было подключить пациента, который задыхается. А рабочий отвечает: я один остался в больнице, все остальные заболели, и мне нужно срочно закачивать кислород в другом отделении, потому что сейчас там тоже все пациенты задохнутся.

В пятницу мы были в другом лечебном учреждении города Киева. Главврач сказала: мы готовы, мы можем, но нам не выделяют финансирования, нас постоянно обманывают. Когда нам говорят, что у нас все есть, больницы обеспечены, все замечательно – это политические заявления.

Это уже патовая ситуация. Чтобы что-то быстро сделать, нужно иметь определенные навыки. Чтобы иметь навыки, нужно, как минимум, иметь постоянную систему обучения и подготовки персонала.

Я ежедневно общаюсь со своими коллегами в Италии, в Германии, в Великобритании, в США. Там массово все медицинские работники разных специальностей в обязательном порядке прошли курсы по интенсивной терапии. Всех научили подключать аппараты искусственной вентиляции легких. Они научились пользоваться концентраторами, следить за определенными показателями при нахождении людей на кислороде и так далее.

В нашей стране на сегодня все плохо. Нужно менять этих "мастеров спорта" по ковиду, начинать все с чистого листа и очень быстро, при хорошем финансировании и персональной ответственности чиновников решать эту ситуацию.

Скажу и о ситуации с Зеленским. Когда ВОЗ говорит о том, что, перед тем, как внедрять программы по инфекционной безопасности, нужно иметь приверженность руководства, президент демонстрирует нам отсутствие такой приверженности. Когда он выступает без маски на пресс-конференции в Луганской области в окружении огромного количества людей, а буквально через пару часов все СМИ облетает информация, что у него подтвержденный COVID-19.

А потом он записывает свои видосики с "Феофании", сидит в шикарных условиях. Нет, дружище, так не должно быть! Давай, пожалуйста, по скорой в обычную больницу. Тогда посмотрим, как ты будешь себя нормально чувствовать и говорить всем "спасибо".

У меня один знакомый – заведующий хирургическим отделением в одном из областных городов – который заболел коронавирусом и лежит в больнице в коридоре (!), рассказал мне, что был рад тому, что смог без очереди сходить в туалет по большому. Ему не пришлось стоять полтора часа в очереди, как было до этого. Он заслуженный человек, медик, и он лечится в таких условиях.

Сказки закончились. Да, наверное, нам придется внедрять локдаун. Но как на это отреагирует общество, я не знаю. Обществу свойственно привыкать ко всему. Мы привыкли к войне, к эпидемии туберкулеза, к эпидемии СПИДа, к самой агрессивной эпидемии внутрибольничных инфекций.

Не исключаю, что со временем в СМИ по команде начнут меньше освещать проблемы коронавируса и в информационном пространстве все это потихонечку может сойти на нет.

Ну а последствия… К сожалению, мы потеряем большое количество населения.

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