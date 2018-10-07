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''Сказали, сделают из него овощ'': выяснилась настоящая причина решения Сенцова по голодовке

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Политзаключенного Кремля Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме в Лабытнанги, хотели сделать "овощем".

Об этом ТСН рассказал его адвокат Дмитрий Динзе. По словам защитника, Сенцова хотели принудительно доставить в реанимацию и кормить через специальную трубку.

"Если бы он не согласился сделать это с 6 октября, российские тюремщики перевезли бы Олега в реанимацию, приковали бы к кровати, вставили трубку и кормили бы принудительно", - рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.

В таком состоянии человек становится точно недееспособным. Европейский суд по правам человека принудительное кормление вообще называет пытками. А Сенцова именно с этой целью и перевезли из колонии в городскую больницу Лабытнанги.

Как заявил в комментарии OBOZREVATEL заместитель главы Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко, Украина не будет возражать, если процесс передачи Сенцова повлияют Соединенные Штаты Америки, обменяв его на российских шпионов.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в полярном городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 5 октября режиссер заявил, что вынужден прекратить голодать с 6.10.2018.

Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на OBOZREVATEL.

Тема
Дело Олега Сенцова
Персоны
Олег СенцовДмитрий Динзе
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чорний Жупан
чорний Жупан
Кого, кого???... Януковоща что-ли??
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Ну ё моё ... ну сходите в библиотеку и почитайте, что головка больше 40 дней, без принудительного питания через дупу не возможна ... даже если почитать про индийские голодовки по 30 дней, там КУРУ жрут только через месяц ... Вангую, у Сенцова жопа будет больше, чем у Савченко ...
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Федоров Федор
Федоров Федор
Что значит сделать овощ?В уголовно исполнительном кодексе РФ голодовка(угрожающая жизни заключённого) приравнивается к членовредительству.(попытке самоубийства).А так как руководство колонии отвечает за его жизнь,то и умереть от голодовки ему никто не даст.Там четко оговаривается,что если появляется угроза жизни,то применяется ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ кормление.Так что так бы и было и все соответствует закону.Кормили бы так же,как лежачих больных кормят(через зонд).Так что все это шапито изначально было обречено на провал и он об этом прекрасно знал.
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