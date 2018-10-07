''Сказали, сделают из него овощ'': выяснилась настоящая причина решения Сенцова по голодовке

Политзаключенного Кремля Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме в Лабытнанги, хотели сделать "овощем".

Об этом ТСН рассказал его адвокат Дмитрий Динзе. По словам защитника, Сенцова хотели принудительно доставить в реанимацию и кормить через специальную трубку.

"Если бы он не согласился сделать это с 6 октября, российские тюремщики перевезли бы Олега в реанимацию, приковали бы к кровати, вставили трубку и кормили бы принудительно", - рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.

В таком состоянии человек становится точно недееспособным. Европейский суд по правам человека принудительное кормление вообще называет пытками. А Сенцова именно с этой целью и перевезли из колонии в городскую больницу Лабытнанги.

Как заявил в комментарии OBOZREVATEL заместитель главы Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко, Украина не будет возражать, если процесс передачи Сенцова повлияют Соединенные Штаты Америки, обменяв его на российских шпионов.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в полярном городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 5 октября режиссер заявил, что вынужден прекратить голодать с 6.10.2018.