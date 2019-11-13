"Сказал лишнего о давлении на Киев": в США назрел новый скандал из-за Украины

Президент США Дональд Трамп в течение нескольких недель размышляет над увольнением исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни.

Вероятная причина — его неудачные выступления на фоне расследования по делу об импичменте американского лидера. Об этом, ссылаясь на слова трех близких к дискуссиям источников, сообщает The Washington Post.

По их данным, Трамп якобы выразил свое недовольство словами чиновника на пресс-конференции 17 октября. В частности, тогда Малвейни признал тот факт, что военная помощь Украине была приостановлена для усиления давления на Киев. Хотя позже он оправдался, отметив, что никакой "услуги за услугу" не было.

Дональд Трамп и Мик Малвейни Коллаж

В то же время, отмечает издание, старшие помощники президента США просят не увольнять Малвейни, пока идет расследование демократов. Они убеждены, что такое кадровое решение Трампа "вызовет хаос" и будет трудно найти ему замену.

"Но президент был очень недоволен этой пресс-конференцией. Это был очень плохой день для президента", – отметил один из инсайдеров, добавив, что Малвейни вряд ли уволят до конца года.

Также отмечается, что эту ситуацию помощники главы Белого дома сравнивают с недавним увольнением экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона. Его отстранили от должности еще в сентябре, а сейчас демократы не могут добиться от него дачи показаний.

"Трамп постоянно спрашивает всех, что они думают о Малвейни. Он явно разочарован им. Однако все советуют: последнее, что ему нужно сейчас – это еще одна важная кадровая смена", – подытожил один из высокопоставленных чиновников США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и. о. главы администрации президента США Мик Малвейни заявил, что Дональд Трамп может пригласить главу России Владимира Путина на следующий саммит G7 как отдельного гостя, а вскоре вернуть Москву в состав "Большой восьмерки". По его словам, это станет промежуточным шагом к полноценному возвращению России в G8.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!