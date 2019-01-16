Скатертью дорога: названо количество сбежавших в Россию священников

Около 80 священников бывшего Московского Патриархата уже уехали в Россию.

Об этом в эфире "5 канала" заявил протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма г. Полтавы Александр Дедюхин. По его словам, сбежали самые радикальные представители РПЦ в Украине.

Священник также обрисовал схему, по которой сейчас приходы РПЦ в Украине переходят в ПЦУ.

Александр Дедюхин Крым.Реалии

"Церковная община пишет заявление правящему архиерею ПЦУ о переходе. Архиерей решает – принять эту общину, не принять, и, соответственно, священника вводят в штат ПЦУ", – пояснил он.Касательно того, всех ли будут рады видеть в новосозданной поместной церкви, Дедюхин заявил, что некоторым лицам, вход, по его мнению, закрыт.

"Совсем страшных людей, как митрополит Павел, принимать не нужно", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее настоятель Киево-Печерской лавры Павел заявил, что из-за его проклятий погибли четверо музейщиков, которые работали в мастерской.

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