Скандальный сын Гладковского купил элитный Ferrari. Фото

Старший сын уволенного с поста заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского приобрел себе элитный автомобиль Ferrari GTB 599.

Об этом в Facebook сообщил журналист Александр Дубинский, отметив, что авто 25-летний Игорь Гладковский купил на "деньги, украденные у армии".

"Поздравляю вас с прекрасным приобретением, которое Игорь Свинарчук-Гладковский сделал на деньги, украденные у армии. Это Ferrari GTB 599. VIN ZFFFD60B000161326", – отметил он.

Дубинский добавил, что владельцем данного авто является Гладковский Игорь Олегович, 1994 года рождения. Журналист подчеркнул, что дорогой спорткар он сфотографировал на стоянке "Укрпроминвеста" по ул. Электриков, 29а в Киеве.

Ferrari Игоря Гладковского Facebook

Ferrari Игоря Гладковского Facebook

Игорь Гладковский Судебно-юридическая газета

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.

Были названы бешеные суммы заработка топ-чиновников в результате контрабанды и других "хитростей".

Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений.

Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.

Гладковский также признался, что Украина действительно закупает запчасти у России.

Позже президент Украины Петр Порошенко уволил обвиненного в коррупционной схеме Олега Гладковского с поста заместителя секретаря СНБО.

Также Порошенко заявил, что уже запустили международный аудит государственного концерна "Укроборонпром".

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