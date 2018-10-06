Скандальный Колесниченко всплыл на КремльТВ с жалобами на притеснения русскоязычных

Экс-регионал Вадим Колесниченко, который был автором скандального пророссийского языкового закона, выступил на кремлевском телевидении с пропагандистской речью о якобы ущемлении русскоязычного населения в Украине.

Кроме того, он необоснованно обвинил родную страну в нарушении собственной Конституции и международного законодательства (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Конституция Украины гарантирует защиту и использование русского языка, статья 110. Второе — Украина ратифицировала Хартию региональных языков, взяла на себя обязательство защитить 14 региональных языков, в том числе русского. Украина ратифицировала и взяла на себя обязательства по защите национальных меньшинств", — обратился он к украинским гостям в студии, критикуя принятие Верховной Радой законопроекта №5670-д о функционировании украинского языка.

Вспоминая свой скандальный закон, который был направлен на вытеснение украинского русским языком в Украине, Колесниченко похвастался тем, что его якобы поддержала Венецианская комиссия и Комитет министров Совета Европы.

"Более того, в 2009 году было сказано о том, что в Украине массово нарушается право русскоязычного населения на использование родного языка! Комитет министров Совета Европы указал Украине: "Считаем, что в ближайшее время правительство Украины примет необходимые законодательные меры для поднятия русского языка на соответствующий статус в соответствии с наличием носителей русского языка". Поэтому ваши рассказы не сюда!" — высказался экс-регионал, продолжая продвигать прокремлевскую риторику, общаясь с проукраинскими оппонентами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Колесниченко пригрозил "разорвать в клочья" украинскую власть, если она предпримет военные действия против Крыма. Так скандальный экс-регионал отреагировал на учения артиллеристов ВМС ВСУ, которые прошли в Херсонской области на административной границе с Крымом. При этом аннексированный украинский полуостров он назвал Россией.